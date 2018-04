Al gracioso Dani Mateo le tensa ver la bandera de España y un crucifijo

Dani Mateo, colaborador de El Intermedio de LaSexta ha creado una gran polémica este sábado tras su última publicación en Instagram.

Se trata de una fotografía realizada en el interior de un taxi, en la que el humorista ha retratado el crucifijo y el lazo con la bandera de España que el taxista llevaba colgados en el espejo retrovisor interior del vehículo

Mateo, que ya se ha retratado políticamente en numerosas ocasiones, acompañaba la imagen con el siguiente comentario: "Tensión en el taxi...".

Algo que no ha sentado nada bien a sus seguidores por lo que ha sido acribillado a críticas como las siguientes

Nose que muerdes la mano que te da de comer si haces bolos en toda españa me pareces un tío gracioso y si no quieres ver la bandera de españa quedate solo en cataluña christiangalea87

Tu dni tambien te pone tenso? lesheyhaba

Parece que te has metido en un charco con los dos pies ehh 😂😂santicantor

hasta luego , dejo de seguirte .que te valla bonito . #eresmutontodawidmorata

Puedes ser de lo más tonto que se hayan subido a su taxi también! Payaso