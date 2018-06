Nuevo exabrupto independentista: "El castellano es una lengua de imposición"

Haciendo amigos y dejando claro lo que sienten por España y que su objetivo es el independentismo. Así son los miembros del nuevo Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

Laura Borrás, la nueva consejera de Cultura de Cataluna, ha señalado que, aunque no está en contra del bilingüismo en Cataluña, considera que el castellano es "una lengua de imposición" en la comunidad que se implantó mediante "un proceso de colonización", según recoge Exclusiva Digital con información de La Razon.



En declaraciones este martes 5 de junio en 8tv, Borràs rechazó las acusaciones de "racista" o de "supremacista" por diversos artículos y suscribir un manifiesto crítico con el bilingüismo, informa esta televisión barcelonesa.

"No me siento supremacista ni racista y todos los que me conocen saben que es infundado. No me siento herida porque no responde a lo que yo soy"