Rasurarse ahí abajo multiplica por 3 las probabilidades de contraer una ETS

Atención señoras y señoritas, rasurarse regularmente el vello púbico podría derivar en una infección desagradable. De hecho no importa todo lo higiénica que se sea, duchas lavado a fondo de la zona, toallitas íntimas...



Expertos canadienses encuestaron a más de 1,400 mujeres sobre sus prácticas de higiene y salud vaginal. Los productos más comúnmente utilizados incluyen cremas contra el picor, humectantes, lubricantes y toallitas femeninas.



Los investigadores también analizaron se rasuran el vello púbico, especialmente cuando lo hacen con espuma de afeitar, lo que afecta la salud íntima de las mujeres, según informa Exclusiva Digital



Alrededor del 80 por ciento de las mujeres encuestadas informaron haber tenido reacciones adversas, como picazón, ardor, enrojecimiento, secreción inusual, hinchazón y dolor.



Quienes usaron cremas contra el picor tenían más probabilidades de desarrollar vaginosis bacteriana.



La Dra. Vanessa Mackay, portavoz del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, advirtió a las mujeres que deben mantener su vello púbico.

"El vello púbico ofrece una barrera natural para mantener la zona limpia y disminuir el contacto con virus y bacterias, así para proteger el área"

El autor principal, Kieran Doherty, profesor de psicología de la Universidad de Guelph, dijo:

"La enfermedad pélvica inflamatoria, cáncer cervical, reducción de la fertilidad, embarazos ectópicos y pre-término, y las infecciones bacterianas y de transmisión sexual están todos relacionados con un trastorno en las bacterias vaginales naturales"

No es la primera vez que los expertos advierten sobre modas en zonas íntimas que son cuestionables para la salud