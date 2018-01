Empieza Fitur 2018 en Madrid

Rudolf Rannegger, Deputy Managing Director de MCI en Madrid para España y Portugal, subraya el protagonismo de la capital para la atracción de reuniones, la 3ª ciudad a nivel mundial en organización de eventos internacionales. En este contexto, la industria del turismo mundial se reúne desde esta semana en Madrid para la 38ª edición de Fitur.

"Madrid lo ha hecho muy bien para crecer en la organización de reuniones a nivel mundial. Esta ciudad está atrayendo, gracias a su competitividad y exigencia, el interés de muchos de nuestros clientes, quienes buscan nuevas y atractivas propuestas para sus reuniones y eventos corporativos e incentivos". Así lo ha expresado Rudolf Rannegger, Deputy Managing Director de MCI en Madrid para España y Portugal, tan sólo seis meses después de la ampliación de la oficina de MCI Spain y Ovation Spain en Madrid.



Así, Rannegger ha indicado que "la calidad y modernidad de las infraestructuras, el alto nivel de su red de transporte y la riqueza cultural, patrimonial y de ocio de la ciudad son elementos clave para que Madrid sea una de los destinos más atractivos para realización de todo tipo de eventos en el ámbito MICE".



En este sentido, la industria MICE española sigue estando en el Top-5 mundial como país atractivo para la celebración de reuniones, con 533 celebradas en 2016 (según el ranking ICCA). Barcelona mantuvo su tercer puesto, con 181 eventos, y Madrid compartió con Ámsterdam la séptima posición mundial en 2016, lo que confirma que la capital de España es, junto a Barcelona, un referente a nivel mundial para la organización de eventos, congresos, conferencias e incentivos.



Las cifras hablan por sí solas. Madrid cuenta con conexión a 70 países y más de 200 vuelos directos, con un volumen de pasajeros por encima de los 40 millones, y su red de metro es la segunda con más kilómetros de Europa, según los datos publicados por el Convention Bureau de Madrid. Además, posee una industria muy potente de servicios enfocados al turismo, con más de 700 establecimientos de alojamiento hotelero, 17.200 establecimientos de restauración y más de 46.200 comercios. Es por eso que Madrid es la tercera ciudad a nivel mundial en organización de eventos internacionales. De hecho, las grandes cadenas hoteleras internacionales de lujo como Hyatt Hotels, W, Marriott o Four Seasons han apostado de forma clara por Madrid y abrirán nuevos establecimientos en los dos próximos años, mientras otras como Sant-Regis, Six Sense y The Peninsula también están buscando ubicación en la capital.



En este contexto, la industria del turismo mundial se reúne esta semana en Madrid para la 38ª edición de Fitur. El evento tendrá un impacto económico para la ciudad de unos 260 millones de euros, un 8% más que hace un año. Así, la feria celebrada en IFEMA, crece este año un 4% en espacio (65.500 metros cuadrados) y en el número de empresas participantes (más de 10.000) de 165 países y regiones. Además, también crece un 8% en el número de expositores hasta un total de 816. Todo ello con el objetivod de superar los 244.972 asistentes de la última edición.



El pasado 2017 los destinos turísticos del mundo recibieron 1.100 millones de turistas internacionales entre enero y octubre, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. Es por ello que la feria contará con un 13% más de empresas extranjeras, las cuales representan a más de la mitad de las participantes (el 54%). Por regiones, las que más crecen en protagonismo son África (+21%), Asia Pacífico (+19%) y Europa (15%).

Acerca de MCI

MCI es el principal organizador de eventos, conferencias y congresos del mundo. Lleva 30 años reuniendo a personas a través de propuestas innovadoras mediante de experiencias cara a cara, híbridas y digitales, la empresa ayuda a las empresas y asociaciones a involucrarse y activar estratégicamente a sus públicos objetivo, creando las comunidades online y offline que necesiten para fortalecer sus marcas y aumentar su rendimiento. MCI es una empresa independiente con sede en Ginebra (Suiza) que tiene 60 oficinas en 31 países y una plantilla compuesta por más de 2.000 profesionales que trabajan para clientes de Europa, América, Asia-Pacífico, India, Oriente Medio y África para ofrecer sus servicio y proyectos a clientes de todo el mundo.

MCI es pionera y ha sido galardonada en materia de sostenibilidad a partir del asesoramiento a ciudades, gobiernos, asociaciones y corporaciones sobre cómo acelerar la transformación, catalizar la innovación y mejorar la reputación de marca. Con más de 850 eventos de alto cuidado medioambiental, social y de gobernabilidad (ESG) logrados hasta la fecha y el reconocimiento de toda la industria sobre su gestión pionera de eventos sostenibles, cuenta con el certificado ISO e informes de sostenibilidad que le convierten en el principal organizador mundial de eventos sostenibles.

