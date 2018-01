Carlos Moro presenta en Madrid Fusión su primer vino de la D.O. Ribeiro: Finca San Cibrao

Carlos Moro ha presentado esta mañana en Madrid Fusión su primer vino elaborado en la D.O. Ribeiro, como consecuencia del espíritu colaborador y el deseo de buscar nuevos horizontes para elaborar vinos singulares de las comarcas vitivinícolas más diferenciales de nuestro país. Carlos Moro Finca San Cibrao 2017 (D.O. Ribeiro) es fruto de la actividad y cooperación entre dos compañías de referencia en el mundo del vino como son Bodegas Familiares Matarromera y Viña Costeira, que han explorado nuevas creaciones hasta llegar a un coupage especial y único con las variedades autóctonas y más señeras de la Denominación de Origen Ribeiro: Treixadura, Godello y Albariño. El resultado es un vino especial, que refleja aromas y registros nuevos. Con este vino son cinco las referencias que componen la colección Carlos Moro Vinos de Finca, que recoge las selecciones más especiales de diferentes denominaciones de origen.

El resto de la gama la completan: "Carlos Moro Finca Las Marcas" (DO Rueda), "Carlos Moro Finca Valdehierro" (DO Cigales), "Carlos Moro Finca Valmediano" (DO Toro), Rento (DO Ribera del Duero). Carlos Moro afirma que "este vino gallego enriquece la familia "Vinos de Finca" ya que procede de un viñedo muy peculiar que nos trae la brisa atlántica a través de un coupage perfecto de tres variedades que aportan unas características únicas de tipicidad y disfrute sensorial".

Estos vinos reflejan el compromiso con la búsqueda de la excelencia enológica y la pasión por el terruño de este bodeguero. Proceden de fincas excepcionales, que aportan a los vinos una singularidad única. Las fincas están ubicadas en las denominaciones más prestigiosas del país en las cuales se realiza una ultra selección por parte del equipo enológico para crear esta colección limitada. La bodega comercializará 7.000 botellas de Carlos Moro Finca San Cibrao, de las cuales aproximadamente la mitad se dedicarán para exportación, según prevé la firma vitivinícola.

A orillas del río Miño se alza Finca San Cibrao, la exposición de esta finca en cuesta orientada al mediodía es perfecta para lograr la madurez plena de la uva. Se trata de una finca única, reflejo de una tierra ligada a la vid y al vino, escaparate vitícola de las mejores variedades autóctonas (Treixadura, Godello, Albariño) de la D.O. Ribeiro. Se trata de un viñedo de pequeño tamaño, en ligera pendiente y asentado en un terreno fresco sobre un fondo granítico de composición mineral, con una singular vista que domina el valle del río Miño en un precioso paraje de espectaculares atardeceres, compartiendo espacio natural con especies arbóreas atlánticas como el pino o el roble gallego. Carlos Moro Finca San Cibrao 2017 procede de una minuciosa selección de uvas de las tres variedades autóctonas (Treixadura, Godello y Albariño) dando como resultado un vino de limitada producción, formando un ensamblaje lleno de personalidad, equilibrio y frescor. El vino posee un color amarillo pálido con vivos toques verdosos. En nariz es fresco, intenso y elegante dominando los tonos frutales a manzana verde y heno recién cortado además de sutiles tonos de flor blanca. En boca este vino es vivo y elegante, con cuerpo y estructura y un final persistente y agradable. Durante la presentación también han estado presentes Andrés Rodríguez, consejero delegado de Viña Costeira que ha afirmado que "el hecho de ser escogidos por Carlos Moro es motivo de orgullo ya que confirma el gran nivel de calidad de los vinos del Ribeiro".

Y su enólogo, Manuel Castro, ha destacado de este vino "la selección de las variedades y su ensamblaje ya que proporcionan una personalidad única. La Treixadura es la variedad reina del Ribeiro y está muy bien acompañada con unas pinceladas de Godello y Albariño que le aportan unos matices peculiares". Bodega Carlos Moro pertenece a Bodegas Familiares Matarromera. En el año 2014 materializó su apuesta por la prestigiosa Denominación de Origen Calificada Rioja constituyendo la empresa "Bodegas & Viñedos Carlos Moro". En 2016 abrió sus puertas al Enoturismo ofreciendo diferentes experiencias a los turistas que se acercan a esta zona de gran prestigio y tradición vitivinícola. El bodeguero y empresario Carlos Moro ha lanzado bajo esta familia las marcas CM (con los vinos CM y CM Prestigio), Oinoz (Oinoz Crianza y Oinoz by Claude Gros) y Carlos Moro Vinos de Finca. El producto ya se encuentra disponible en la tienda on line de Bodegas Familiares Matarromera, www.wanawine.com

