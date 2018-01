Coravin presenta en Las Vegas su salto al futuro del consumo de vino con el Model Eleven

Coravin, la principal compañía global de tecnología del vino, amplía su línea de productos diseñados para transformar la forma en que se sirve, vende y disfruta el vino, con la presentación del Model Eleven. Se trata del primer Sistema de Conservación del Vino conectado a una aplicación, Coravin Moments, que busca ayudar a los amantes del vino a seleccionar y saborear sus botellas favoritas y proponer combinaciones personalizadas de vino y comida, vino y películas, vino y música, etc. según el estado de ánimo y el gusto del usuario.

El Model Eleven de Coravin.- El Coravin Model Eleven es la versión más reciente y totalmente automática del conjunto de sistemas de preservación del vino de Coravin que ofrece tanto a los entusiastas como a los profesionales, la libertad de beber cualquier vino, en cualquier cantidad sin quitar el corcho. Esto permite a las personas beber una copa de cualquier botella que deseen y preservar el resto durante semanas, meses e incluso años.

El nuevo Model Eleven es más intuitivo, rápido, fácil y divertido que tirar del corcho. Los usuarios pueden servirse un sorbo, un vaso o más, simplemente colocando el Coravin Model Eleven encima de la botella y presionando la aguja hacia abajo a través del corcho. El anillo de luz en el Coravin Model Eleven se pondrá verde, indicando que está listo para verter. Luego, solo hay que inclinar la botella con una mano y el vino comenzará a fluir automáticamente. Al igual que en las versiones anteriores de Coravin, a medida que se vierte vino de la botella, se reemplaza con gas argón para garantizar que el último vaso de la botella tenga un sabor tan bueno como el primero. El nuevo Model Eleven permite elegir entre dos tamaños de servido (cata o vaso lleno) y en ambos dispensa automáticamente la cantidad perfecta de gas argón para garantizar que el vino quede protegido. El Model Eleven también presenta una pantalla LED de color con iconos y se conecta mediante Bluetooth a la aplicación Coravin Moments para facilitar la optimización del uso de gas argón, recordar cuándo se debe limpiar el dispositivo y monitorear la vida útil de la batería. La aplicación permite también el pedido automático de nuevas cápsulas y agujas a medida que éstas van siendo usadas.

La aplicación Coravin Moments.- Con la aplicación Coravin Moments, los amantes del vino pueden descubrir nuevos vinos o relacionar experiencias con los vinos que ya poseen y disfrutan. La aplicación no solo proporciona información sobre las características y regiones de cada vino, sino que también utiliza algoritmos patentados para ofrecer recomendaciones que identifiquen combinaciones únicas de vinos y experiencias, como la mejor combinación de tu vino favorito y una película o comida. Una función de captura de fotos permite a los usuarios agregar vinos a su bodega virtual con solo presionar un botón. Combinado con el nuevo Coravin Model Eleven, si alguien quiere un sorbo que acompañe a su canción favorita, un vaso que complementa su película favorita, o quiere ver su programa de televisión favorito con vasos de diferentes botellas, tienen la libertad de verter lo que quiera y ahorre el resto para otro día.

"Estamos viviendo en un momento en que las personas priorizan experiencias únicas y enriquecedoras sobre cosas materiales. El vino, a diferencia de cualquier otra bebida, despierta los sentidos y juega un papel fundamental en la creación de momentos memorables", explica Frédéric Levy, CEO de Coravin. "En Coravin, estamos usando la tecnología para cambiar la forma en que el mundo bebe y piensa sobre el vino. Coravin Model Eleven y Coravin Moments nos brindan una plataforma única para conectar entusiastas del vino de todo el mundo".

Precios y disponibilidad.- El Coravin Model Eleven estará disponible para la compra en septiembre de 2018. El precio de venta será de 999€ e incluirá el Model Eleven, dos cápsulas y accesorios adicionales. La presentación oficial en Europa se llevará a cabo en la feria Ambiente de Frankfurt (Hall 1.2 Stand D55).

La aplicación Coravin Moments estará disponible para su descarga en el tercer trimestre de 2018 en dispositivos móviles Apple iOS.

Coravin y CES 2018.- En noviembre de 2017, Coravin fue galardonado con el Premio Innovación CES 2018 por su Sistema Coravin de Preservación del Vino en la categoría "Tecnología para un Mundo Mejor" por la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA)TM, los productores del CES 2018. Además de participar en el Innovation Awards Showcase en el gran lobby del Centro de Convenciones de Las Vegas en el CES 2018, Coravin exhibe el Model Eleven, Coravin Moments y otros productos galardonados en el stand #40555 en el Smart Home Marketplace durante el CES 2018, que se extiende del 9 al 12 de enero de 2018 en Las Vegas. En España Coravin comercializa el Model One, el Model Two, y el Model Two Elite, que en la actualidad cuenta con 10 colores diferentes. Coravin se puede encontrar en El Corte Inglés, Lavinia y Vila Viniteca,además de en otras tiendas.

Sobre Coravin

Coravin, Inc. es una empresa privada ubicada en Burlington, Massachusetts (EEUU) y enfocada en transformar la forma en que el vino se sirve, vende y disfruta. Coravin diseña y comercializa el sistema Coravin para los amantes del vino, restaurantes, tiendas de vinos y bodegas. Este método no tiene precedentes en lo que refiere al producto y su diseño, ya que utiliza tecnología patentada para acceder y servir el vino de una botella sin extraer el corcho. Los amantes del vino pueden así disfrutar del vino sellado con corchos sin sentir la necesidad de comprometerse con toda la botella, lo que les permite explorar los vinos de cualquier época, variedad o región en pequeñas cantidades. Con Coravin, el vino puede ser extraído de la botella y permanecer en la misma al tiempo que continúa su evolución de forma natural, siendo posible disfrutarlo más tarde puesto que nunca ha sido expuesto al oxígeno. Desde septiembre de 2014, Coravin Europa tiene sede en Amsterdam, desde donde se dirige la expansión en el continente. Coravin obtuvo el Premio al diseño y a la innovación tecnológica en Madridfusion 2015. Más información en www.coravin.com.

Información e ilustración cortesía de Enric Tomas/Paula Mayoral, coravin@promotourist.net