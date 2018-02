Abre Johnnie Walker House, el afterwork oficial de Madrid Design Festival

Johnnie Walker House llegará por primera vez a España para convertirse en la sede oficial del afterwork de Madrid Design Festival, la primera edición de una iniciativa que, durante el mes que viene, reunirá nombres como Jaime Hayón, Erwan Bouroullec, Martí Guixé o Rossana Orlandi. Del 14 al 20 de febrero, la primera planta del mítico Café Comercial de Madrid se transformará en Johnnie Walker House y ofrecerá una agenda de eventos para todos los amantes del diseño.

Como parte de la celebración del primer festival de diseño de Madrid, el emblemático café se transforma especialmente para el icónico whisky, de la mano del artista audiovisual Alejandro Marote, cuyo trabajo alrededor de la fotografía y la pintura ha generado gran impacto en diferentes museos de España, Francia y China. Éste trasladará su particular y colorida visión al local ubicado en la madrileña Glorieta de Bilbao.

Según Marote, su colaboración con Johnnie Walker "es fruto de trasladar en los diseños el pulso creativo de una marca, el mítico whisky escocés. Como artista, el hecho de empezar con un papel en blanco y crear piezas para un espacio y comisionar la intervención de un logo tan impactante como el caminante, a tamaño real y con otros artistas es un reto. Mezclaremos materiales como la madera, con otros más contemporáneos, como el metacrilato de colores y los leds. Esta fusión reflejará una absoluta modernidad que invita a disfrutar del diseño".

Johnnie Walker House invita a sumergirse en el universo de la marca del famoso scotch, patrocinador oficial de Madrid Design Festival. Esta experiencia exclusiva, en la que la música, el estilo y el diseño serán los grandes protagonistas, tendrá como embajadores a las diseñadoras María Villalón y Ana Locking, que organizarán exclusivos afterworks en el espacio. Además, el 19 y 20 de febrero, la música invadirá el espacio y los asistentes podrán disfrutar de conciertos íntimos abiertos al público.

El diseño en el ADN de Johnnie Walker

Diseñadores de todas partes del mundo, como los británicos Tom Dixon y Alfred Dunhill, el artista americano Tristan Eaton, o el famoso Porsche Design Studio, han intervenido la icónica botella y packaging de este aclamado scotch imprimiendo su estilo y marca personal. Incluso el diseñador español Juan Avellaneda ha diseñado "el regalo perfecto para el día del padre", inspirado en la elegancia de Johnnie Walker Blue Label, la joya de la corona de la casa Walker. El famoso caminante o striding man, el icono de la marca que invita a seguir caminando (Keep Walking), será customizado por Marote, así como por Villalón y Locking. Las figuras se expondrán en espacios tan variados como el COAM, el Café Comercial y el Hotel Only You de Atocha dentro de una iniciativa que comienza este año y en la que participarán diversos artistas europeos, y que comienza su andadura este febrero en Madrid.

Te esperamos en la Johnnie Walker House!

Johnnie Walker House, Glorieta de Bilbao 7, Madrid, del 14 al 20 de febrero, de 8:30 a 2:00hrs

Más información: Madriddesignfestival.com

Sobre Johnnie Walker.- Johnnie Walker® es la marca de whisky escocés número uno del mundo, y es disfrutada por personas de más de 180 países en todo el mundo. Desde la época de su fundador, John Walker, los maestros mezcladores de sus whiskies han perseguido el sabor y la calidad por encima de todo. Seis generaciones de maestros mezcladores han sido pioneros y creadores de nuevos sabores que han transformado una pequeña tienda de comestibles escocesa, fundada en 1820, en un negocio internacional de whisky que vende mezclas elegantes, auténticas e icónicas. La gama actual de whiskies galardonados incluye Johnnie Walker Red Label®, Black Label®, Double Black®, Green Label®, Gold Label Reserve®, Platinum Label® y Blue Label®. Juntos representan casi 19 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2016), haciendo de Johnnie Walker el whisky escocés más popular del mundo.

Sobre Diageo.- Diageo es la compañía líder mundial de bebidas premium. Ofrece una excepcional colección de marcas de bebidas alcohólicas incluyendo los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor, los vodkas Smirnoff y Cîroc además de Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness. Diageo es una empresa global que comercializa sus marcas en más de 180 países y cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres. Para obtener más información acerca de Diageo, su gente, sus marcas y sus acciones, visitewww.diageo.com. Para conocer la plataforma que promueve el consumo responsable a nivel mundial gracias al intercambio y la difusión de las mejores prácticas, información e iniciativas, visite www.DRINKiQ.com

