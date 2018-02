Coravin se erige como la mejor opción para esos amantes del vino que lo consumen de forma esporádica, ya que el sistema permite la conservación del vino a largo plazo

Un reciente estudio realizado por Cork ha mostrado los hábitos del consumo de vino entre los españoles. La encuesta revela que el 70% de los españoles bebe vino de forma ocasional, normalmente durante el fin de semana, y que solo 3 de cada 10 bebe de forma diaria. Además, se ha producido un aumento histórico del 4% en el consumo de vino en España, con 21 litros por persona al año, hacía 40 años que no se reflejaba un incremento similar.



España es también el primer país en área de cultivo de vid y en exportación de vino del mundo por volumen. Cuenta con una gran tradición vinícola y muchas de las bodegas que se distribuyen por el territorio español son imperdibles enclaves turísticos que combinan lo mejor de la gastronomía nacional con el ocio y la arquitectura propia de muchas bodegas. Con estos datos, Coravin se posiciona como una herramienta esencial para seguir mejorando el consumo de vino en nuestro país. Gracias a su sistema revolucionario que permite servir una copa y abrir una botella sin descorcharla, conserva en perfecto estado el vino durante meses.



Actualmente Coravin cuenta con 3 sistemas diferentes en el mercado, con una gran variedad de colores y accesorios para potenciar su atractivo. Aunque en los próximos meses se sumará también el revolucionario Model Eleven que estará conectado vía Bluetooth a la app Coravin Moments para recordar el consumo del vino y los hábitos del consumidor con cada botella. Con este nuevo modelo, Coravin espera poder contribuir a los datos positivos que se han logrado en 2017, y será el primer sistema de conservación de vino que implanta un sistema tecnológico parecido. Este sistema ayudará al consumidor a elegir el mejor vino dependiendo del momento del día o lo que esté haciendo, dando una personalización total al usuario y una experiencia única.



Sobre Coravin.- Coravin, Inc. es una empresa privada ubicada en Burlington, Massachusetts (EEUU) y enfocada en transformar la forma en que el vino se sirve, vende y disfruta. Coravin diseña y comercializa el sistema Coravin para los amantes del vino, restaurantes, tiendas de vinos y bodegas. Este método no tiene precedentes en lo que refiere al producto y su diseño, ya que utiliza tecnología patentada para acceder y servir el vino de una botella sin extraer el corcho. Los amantes del vino pueden así disfrutar del vino sellado con corchos sin sentir la necesidad de comprometerse con toda la botella, lo que les permite explorar los vinos de cualquier época, variedad o región en pequeñas cantidades. Con Coravin, el vino puede ser extraído de la botella y permanecer en la misma al tiempo que continúa su evolución de forma natural, siendo posible disfrutarlo más tarde puesto que nunca ha sido expuesto al oxígeno. Desde septiembre de 2014, Coravin Europa tiene sede en Amsterdam, desde donde se dirige la expansión en el continente. Coravin obtuvo el Premio al diseño y a la innovación tecnológica en Madridfusion 2015. Más información en www.coravin.com

Información e ilustración de apoyo:

Enric Tomas/Paula Mayoral

coravin@promotourist.net