La campaña española del vino sin alcohol ‘WIN Contra el Cáncer’ suscita interés internacional

Cuando se cumple un año desde el lanzamiento de la edición de vinos sin alcohol WIN Contra el Cáncer, y coincidiendo con la celebración este domingo 4 de febrero del Día Mundial, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la empresa Sin Alcohol SL subrayan la magnífica acogida de la campaña solidaria. A día de hoy, WIN AECC ha conseguido entusiasmar a miles de compradores que han visto en esta campaña -concretamente una aportación por WIN de 60 céntimos por cada botella adquirida- un motivo ilusionante con el que colaborar con un producto innovador, alegre y saludable. En este primer año se han comercializado casi 30.000 botellas de WIN AECC blanco o tinto y recaudado 17.674 euros para la AECC.

Concretamente, se han destinado a un estudio de investigación contra el cáncer desarrollado por la AECC y coordinado por la doctora Jelena Urosevic, investigadora postdoctoral en el grupo de Growth Control and Cancer Metastasis en el Institute for Research in Biomedicine de Barcelona.

La campaña seguirá en España y puede extenderse a otros países.- En 2018 se mantendrá la campaña en España, con previsión de superar la contribución realizada desde febrero a diciembre de 2017. Además, esta iniciativa pionera ha alcanzado repercusión también fuera de nuestro país, despertando el interés de las asociaciones nacionales contra el cáncer de diferentes países europeos y latinoamericanos, que se han interesado en replicar el proyecto en sus territorios con una marca 100% española, y con los que actualmente se está en desarrollo de sus respectivas campañas.

Comprometidos con la investigación

WIN, el primer vino sin alcohol, es un producto innovador, que apuesta por un estilo de vida saludable y que aporta, en su edición con la AECC, su grano de arena en la lucha contra el cáncer, apoyando a todas esas personas que se enfrentan diariamente a esta terrible enfermedad. WIN AECC nació con el compromiso de aportar un mensaje de esperanza y superación, y con el convencimiento de que la investigación es el mejor y único camino para vencer el cáncer. Concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y apoyar a los enfermos de cáncer mediante una campaña de hábitos saludables fueron las

razones que impulsaron su nacimiento y las que a día de hoy continúan dando todo el sentido a Win.

Esta edición especial ha sido diseñada de manera personalizada para esta iniciativa con un nuevo y atractivo diseño integral inspirado en los colores blanco, azul y rosa que representan la esperanza, la serenidad y el amor. Las formas del grafismo simbolizan las emociones, la amistad y la alegría. Hasta el momento, se han elaborado 60.000 botellas entre ambas referencias a un PVP de 6,90 € y están disponibles en los supermercados, cadenas de distribución y en la tienda online http://www.wanawine.com/vinos-sin- alcohol

WIN AECC, Vino sin Alcohol.- WIN se elabora a partir de vinos blancos o tintos, procedentes de uvas de las variedades Verdejo o Tempranillo de viñedos situados en dos de las principales Denominaciones de: Ribera del Duero y Rueda. Mediante un innovador método realizado en la Planta de Deconstrucción Molecular ubicada en Valbuena de Duero (Valladolid), se separan los aromas y el alcohol del resto de componentes del vino. Se trata de un proceso a través de un sistema conocido como Columna de Conos Rotatorios mediante el cual se minimiza el riesgo de pérdida de componentes aromáticos en el vino y se extrae el alcohol. Estos vinos mantienen todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino original, al contener polifenoles, antocianos y antioxidantes. www.win-zero.comWIN destina desde el año pasado 60 céntimos de euro por botella vendida a un proyecto de investigación impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer.

Desde febrero, ha recaudado 17.674 euros a través de 30.000 botellas de WIN AECC blanco o tinto, para coordinar un estudio de control del crecimiento de la enfermedad. Además de España, las asociaciones nacionales contra el cáncer de varios países de Europa y Latinoamérica se han interesado por replicar el proyecto en sus territorios.

Información y foto de apoyo cortesía de Teresa Muñoz y Estela García, Departamento de Comunicación de www.onecomunicacion.com, comunicacion@win-zero.com