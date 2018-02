Hard Rock Cafe Barcelona monta la Fiesta del Amor más rockera en San Valentín

Este año Hard Rock Cafe Barcelona monta la fiesta del amor más rockera en su local de Plaza Catalunya, 21. Para el día de San Valentín, el Cafe ha organizado un menú muy especial para celebrar el amor rodeados de objetos de culto al rock más internacional.

Con la tradición que Eric Clapton inició en 1979 donando su Red Fender Lead II al Cafe de Londres y que siguió Pete Townshend de The Who, la compañía Hard Rock ha logrado reunir la mayor colección de instrumentos y objetos personales de grandes artistas de todos los tiempos del mundo del rock. El Cafe de Barcelona es un buen reflejo de ello y en su céntrico local los clientes disfrutan de la típica comida estadounidense junto a una extraordinaria Memorabilia. Hard Rock Cafe Barcelona reúne amor, música e historia en la edición 2018 de San Valentín. Para el día 14 de febrero, el mítico establecimiento ofrecerá un menú especial a quienes quieran compartir su afecto en una fiesta diseñada en honor a los amantes del rock.

Al llegar, un Soft Love Cocktail como copa de bienvenida. Un entrante para compartir, los nachos You and Me precederán al plato principal de la propuesta gastronómica, la original Legendary Burger en versión Love Me Tender, combinada con dos deliciosos sandwiches: el de carne de cerdo Maybe I'm Amazed y el de pollo Whole Lotta Love. Este particular homenaje a composiciones míticas que han marcado la historia musical en el día del amor, se refleja también en el especial postre del menú, el famoso Brownie de Hard Rock Cafe Barcelona en forma de corazón Sweet Child Of Mine, todo servido con cerveza, vino, agua o refrescos para dos.

Mucha música, una atractiva propuesta gastro y para la especial ocasión, un Hard Rock Cafe Barcelona en su versión más romántica vestido con una decoración que ayudará a crear un ambiente lleno de amor.

Además para el día más emotivo del año, Hard Rock Cafe Barcelona ha organizado "Tu canción de amor favorita". Todas las personas que disfruten de este menú podrán participar en el sorteo de un premio muy especial. Tan solo tendrán que decir cuál es su canción de amor preferida.

El sorteo se realizará durante el concierto de Rock Queens, una super banda de cuatro grandes artistas: Jane Jaume, Carla Habermeyer, Melodie Gimard y Adeline Dessinet. Será la presentación de esta nueva formación que nace exclusivamente para Hard Rock Cafe Barcelona y que se estrenará tocando un repertorio con el amor como protagonista, incluyendo algunas de las canciones más votadas. Será a partir de las 21:30h. ¡No te pierdas la gran fiesta del amor!



Menú Hard Rock Cafe Barcelona: 30,95 Euros/Persona

A la venta en: https://shop.link2ticket.nl/S/Chan/A1hXcUMFfFxCUA



Información y foto de apoyo cortesía de Irene Martinez Pujadó, www.piazzacomunicacion.com