El plan para disfrutar de la noche sin caer en los tópicos de los regalos de siempre

El 14 de febrero... Cuando se acerca el día de los enamorados a más de uno le empiezan los agobios y piensa en el drama que supone el temido intercambio de regalos "casi" obligatorio. Bulleit Bourbon apuesta por un San Valentín diferente, por ello te proponemos un plan para disfrutar de la noche. Sí, hay vida más allá de los bombones y las flores. Y no, no hace falta tener pareja para celebrarlo.



Sabemos que probablemente no sea el mejor día del mundo para reservar en un restaurante lleno de parejitas. Incluso si estás soltero tampoco lo es para pedir una pizza a domicilio, muchas de ellas tienen ya hasta forma de corazón en estas fechas. Por ello mismo, te damos unas pautas para organizar un plan perfecto sin salir de casa. Tienes la opción de decir te quiero con un cóctel sorprendente y música. De ti depende decírselo a tu persona especial o a la persona que más quieres del mundo entero; tú mismo.



Para empezar, crea una lista de música o un podcast que pueda ser la banda sonora perfecta de la noche. Si de verdad nos sentimos especialmente románticos, es el momento de desempolvar los vinilos. Con la música sonando, céntrate en el menú de la cena. Solo o acompañado, no dejes que el hecho de quedarte en casa suponga acabar abriendo una lata de conservas a la luz de las velas. Unos platos sencillos a base de tapas pueden ser perfectos para quitarle almíbar a la noche. La opción de pedir comida a domicilio cada vez está más de moda, con infinidad de recetas y apuestas gastronómicas entre las que elegir. Si no eres muy cocinillas, deja a otros que se ocupen de la cena. Eso sí, asegúrate un postre con chocolate que le dé a la noche la relevancia que merece. Justo después comienza el ritual del coctel, sin duda la parte clave para que la noche sea más especial.



Conseguir unos cocteles realmente originales es fácil si los creas con Bulleit Bourbon. Elaborado artesanalmente en el estado de Kentucky, en Louisville, envejece en barricas de roble americano de 6 a 8 años que le aportan un sabor único, con toques dulces y picantes. No importa si eres un recién llegado al mundo del whiskey, sólo es necesario que te apetezca descubrir sabores nuevos y vivir nuevas experiencias.

Te damos nuestra receta ganadora para la noche, el cóctel Forget the Butterflies:

5 cl de Bulleit Bourbon, 20 cl de Ginger Ale, un dash de angostura, piel de naranja.

Preparación: añadir Bulleit Bourbon y el Ginger Ale en un vaso alto con hielo y remover. Decorar con un trocito de cáscara de naranja para dar aroma y sabor, y un dash de angostura.

Con el cóctel listo es el momento de pasar al sofá, elegir una película y regalarnos un brindis para llegar al final de la velada. O por qué no, lanzar un brindis al aire y decirnos a nosotros mismos; De mí para mí, ¡Feliz San Valentín!

Información y foto de apoyo cortesía de Beatriz Pavón y Cristina Jaurrieta, www.globallygroup.es