Coravin, en San Valentín, longevidad al amor y al vino

Se acerca el día de los enamorados y la postal visual es clara: cena romántica, velas y botella de vino para dos. Está científicamente demostrado que tomando esta bebida con moderación, el corazón sigue palpitando y ofreciendo amor por más tiempo. Según la Fundación Española del corazón, los antioxidantes que contiene el vino ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares aumentando los niveles de colesterol ‘bueno' y provocando un efecto protector de las arterias.



El vino además, mantiene viva la pasión del corazón erigiéndose como un vasodilatador que relaja y desinhibe. Esta bebida de uva era considerada por las culturas más antiguas como un regalo de los dioses capaz de desencadenar ilimitadamente los deseos y liberar cualquier tipo de represión.



San Valentín es una buena ocasión para no poner frenos ni límites asegurando una longevidad al corazón, al amor y al vino. Un aliado para esta cena y esta causa es Coravin y su sistema que permite que el vino siga latiendo por muchos meses. Su método delicado permite servir el vino sin necesidad de descorchar la botella conservando todas sus propiedades durante semanas, meses e incluso años. Si según Eurípides ‘Donde no hay vino no hay amor', donde no hay Coravin no hay vino.



Tras ser presentado públicamente en CES Las Vegas, en los próximos meses Coravin mostrará públicamente el ‘Model Eleven', que irá conectado por Bluetooth a la app Coravin Moments. Se trata del primer Sistema de Conservación del Vino que se puede conectar a una aplicación, proponiendo combinaciones específicas de vino y gastronomía, vino y música, etc. teniendo en cuenta el estado de ánimo y las preferencias del usuario. En España Coravin comercializa el Model One, el Model Two, y el Model Two Elite, que en la actualidad cuenta con 10 colores diferentes. Coravin se puede encontrar en El Corte Inglés, FNAC, Lavinia y Vila Viniteca, además de en otras tiendas.

Sobre Coravin.- Coravin, Inc. es una empresa privada ubicada en Burlington, Massachusetts (EEUU) y enfocada en transformar la forma en que el vino se sirve, vende y disfruta. Coravin diseña y comercializa el sistema Coravin para los amantes del vino, restaurantes, tiendas de vinos y bodegas. Este método no tiene precedentes en lo que refiere al producto y su diseño, ya que utiliza tecnología patentada para acceder y servir el vino de una botella sin extraer el corcho. Los amantes del vino pueden así disfrutar del vino sellado con corchos sin sentir la necesidad de comprometerse con toda la botella, lo que les permite explorar los vinos de cualquier época, variedad o región en pequeñas cantidades. Con Coravin, el vino puede ser extraído de la botella y permanecer en la misma al tiempo que continúa su evolución de forma natural, siendo posible disfrutarlo más tarde puesto que nunca ha sido expuesto al oxígeno. Desde septiembre de 2014, Coravin Europa tiene sede en Amsterdam, desde donde se dirige la expansión en el continente. Coravin obtuvo el Premio al diseño y a la innovación tecnológica en Madridfusion 2015. Más información en www.coravin.com

Información y foto de apoyo cortesía de Enric Tomas y Paula Mayoral

coravin@promotourist.net