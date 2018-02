Jorge Pena, el primer español en superar la competición náutica más dura del mundo

Jorge Pena Mariño, de 53 años, ha cruzado la línea de meta de la competición náutica más dura del mundo, la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Jorge completó la carrera en 58 días, 18 horas y 49 minutos, remando 3.000 millas desde La Gomera, Islas Canarias hasta el Puerto Inglés English Harbour, (Antigua y Barbuda). Representando a España, Jorge Pena se ha convertido en el primer participante español en esta carrera.

Jorge no comenzó solo la carrera, sino que lo hizo remando con su amigo Jesús de la Torre López, de 64 años. Sin embargo, Jesús se retiró de la carrera el 17 de diciembre, solo 3 días después de haber abandonado las costas de La Gomera por indisposición. Fue en ese momento cuando Jorge tomó la valiente decisión de continuar remando en solitario, luchando contra olas de 12 metros y haciendo frente a todos los elementos que el Atlántico podía conjurar durante este increíble desafío. Desde malestar y mareos, hasta las fuertes tormentas, Jorge tuvo que esforzarse mucho para descubrir de lo que era capaz para aguantar en medio del Océano Atlántico, mientras remaba solo desde España

Jorge ha declarado: "Estoy muy feliz de estar aquí. Haber continuado por mi cuenta cuando Jesús decidió abandonar el barco fue una verdadera lástima, pero realmente creía que podía hacerlo. Hubo algunos momentos de miedo, pero también pasé momentos inolvidables y grandiosos. Un día, una ballena joven pasó alrededor de cuatro horas en mi bote, dando vueltas y nadando a mi lado, y eso fue increíble. Me he dado cuenta de que soy capaz de hacer cualquier cosa que me proponga, y me siento tan aliviado de haber terminado el desafío....".

Esta carrera es una experiencia única que cambia la vida de sus participantes. Cada uno de ellos quema alrededor de 8.000 calorías por día y pierde aproximadamente el 20% de su peso corporal durante la carrera. Junto con el desafío físico, tienen que trabajar para mantenerse mentalmente fuertes, ya que entre otros días importantes para ellos, han pasado el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo lejos de sus familias durante esta aventura, que ha durado entre 35 y 90 días. A través de las dificultades, los participantes también viven momentos impresionantes, como estar cerca de la naturaleza, observar la increíble vida marina y no perderse hermosas puestas de sol.

Lisa Everingham, del equipo de Talisker, comenta: "Estamos encantados con Jorge y su carrera épica a través del Atlántico. Poder apoyarlo en esta aventura que cambia la vida y ser parte de su viaje ha sido un verdadero privilegio. Estamos asombrados por su tenaz determinación de luchar a través del Océano Atlántico sin su acompañante y estamos seguros de que esta experiencia lo moldeará en los próximos años.

Para nosotros, la Talisker Whisky Atlantic Challenge trata de apoyar y dar vida a una experiencia única. Nuestros fundadores, los hermanos MacAskill, remaron de Eigg a Skye para fundar la destilería de Talisker en Escocia hace casi 200 años y, de la misma manera, este desafío representa aventura, fuerza, carácter y muestra lo que significa ser hecho por el mar".

Para seguir el progreso de la carrera, puedes hacerlo en un clic: https://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/race-tracker/

Información y foto de apoyo cortesía de Beatriz Pavón y Cristina Jaurrieta, www.globally.group