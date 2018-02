Bébete la cerveza con más estilo del mercado: ¡Brutus The Beer!

Esta cerveza lager de gran calidad y producción alemana, se elabora en una de las fábricas de cerveza más antiguas del mundo. Sorprendente por su imagen única pero sobretodo por su sabor, Brutus The Beer muestra su fuerte personalidad a través de dos pilares básicos que la identifican: la calidad en el producto y el diseño.

Fermentada con procesos a baja temperatura de forma artesanal, Brutus The Beer cuenta con varias características que la diferencian de otras cervezas artesanales. Es natural y no contiene aditivos, ni conservantes; no está pasteurizada y tampoco incluye gas añadido (exclusivamente contiene el gas natural que produce la fermentación del producto). El carácter natural y sencillo de su sabor, adaptado a todos los paladares, hacen de Brutus The Beer la mejor opción para disfrutar tanto de día como de noche.

Por todas estas razones, Brutus The Beer lidera una categoría de cervezas de nueva generación. A medio camino entre las conocidas cervezas industriales y las cervezas artesanas para sibaritas. Como resultado, nace una bebida única con una calidad superior que no podía concebirse de otra forma que no fuese natural.

El diseño, otro pilar fundamental de la marca, va mucho más allá de un sorprendente packaging de gran atractivo. Con la intención de alejarse de cualquier estética temporal o moda pasajera, esta cerveza está concebida de un modo global y gira alrededor de un concepto estético que, sin duda, perdurará en el tiempo. Brutus The Beer intenta transmitir su particular visión del mundo y, es por eso que, conecta con un consumidor que sabe apreciar dicha sensibilidad estética en todos los aspectos de la vida.

www.brutusthebeer.com

Información y foto de apoyo cortesía de nuestra amiga periodista Oneka González, www.piazzacomunicacion.com