Swarovski colabora con la reconocida editora de moda Ana dello Russo en su proyecto filantrópico de moda «ADR beyond fashion»

El próximo 24 de Febrero tendrá lugar en Milán una subasta benéfica de piezas de moda de la editora italiana en beneficio del programa de becas escolares de ‘The Swarovski Foundation' coincidiendo con el lanzamiento del libro ADR. El equipo de Swarovski se ha unido a la reconocida editora de moda y eminente miembro de la realeza de la moda internacional, Anna Dello Russo, para enriquecer su proyecto filantrópico de moda "ADR Beyond Fashion". A partir de precios muy asequibles para hacer accesible las piezas a una amplia audiencia entusiasta de la moda, toda la recaudación de esta acción pasará directamente al programa de becas escolares de la Fundación Swarovski; fundación que apoya los talentos emergentes de la moda del futuro.

A continuación de la subasta, habrá una cena co-patrocinada por Nadja Swarovski y Anna Dello Russo.



Se ha creado una pieza única especialmente para esta subasta firmada por el diseñador Gareth Pugh quién ha ideado un llamativo casco en forma de cresta con plumas y 500 cristales de Swarovski.



Nueva colección de joyería The Atelier Swarovski by Anna Dello Russo.- Además, Swarovski se complace en anunciar el desarrollo de una colección cápsula de joyería denominada Atelier Swarovski by Anna dello Russo compuesta de 10 piezas con más de 1.800 cristales de Swarovski en total The Atelier Swarovski Colección by Anna Dello Russo estará disponible exclusivamente en tiendas de Swarovski a partir de septiembre 2018 en Italia y Japón.

Información y foto de apoyo cortesías de Ariadna Hosta Angusto, www.piazzacomunicacion.es