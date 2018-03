Apúntate al plan en Santamaría La Coctelería de al Lado o hazte con tréboles y prepara un cóctel con el whiskey irlandés Roe & Co.

Hayas visitado o no Irlanda, sabrás que la fiesta nacional de ese precioso país es Saint Patrick's Day. Durante el 17 de marzo, el vibrante color verde de sus paisajes naturales se traslada a los centros urbanos de ciudades tan transitadas como Dublín y Cork, e incluso, a pueblos y villas de los rincones más remotos de la isla.

Es un día diferente al del resto del año para todos los irlandeses. ¿Por qué? Sobre todo por sus originales y animados desfiles. Miles de gorros del icónico duende irlandés Leprechaun y camisetas del color de la esperanza tiñen las calles de cualquier punto del país. Es un día para bailar y disfrutar con amigos y conocidos, e incluso con desconocidos. Sin embargo, hace ya muchos años que esta tradicional fiesta no se celebra sólo en la tierra de James Joyce, sino que traspasa fronteras y se ha convertido en una cita destacable en ciudades como Londres, Roma, Nueva York o España.

Si tu plan no es viajar a Irlanda en los próximos meses, pero quieres unirte a la emoción de los Irish, tenemos el mejor acompañante: el nuevo whiskey irlandés Roe & Co. Precisamente, su atractiva botella está inspirada en la antigua torre de Saint Patrick's que está situada en el centro de Dublín. Y es que la historia de este blended premium está directamente ligada a la capital de la denominada isla Esmeralda. Además, su nombre homenajea a George Roe, el famoso productor mundial de whisky que impulsó la era dorada del destilado irlandés y llegó a ser el mayor exportador de whisky de Irlanda. De hecho, George Roe & Co y el fundador de la cerveza Guinness fueron vecinos durante años y los dos nombres más importantes en el corazón del histórico barrio cervecero y destilador de Dublín.

Vive y comparte el espíritu de esta gran fiesta visitando la coctelería del Brand Ambassador de la marca en Madrid, Santamaría la Coctelería de al Lado en la calle de la Ballesta, 6 de Madrid. Precisamente, es allí donde este sábado a las 22:00 horas da comienzo una fiesta para celebrar Saint Patrick's Day donde te sentirás como si estuvieras en Dublín. Anímate y prueba los deliciosos cócteles de Roe & Co inspirados en la Isla Esmeralda y en las leyendas sobre esta fiesta: Leprechaun, Banshee, Pooka y Dullahan mientras escuchas música tradicional irlandesa. Julio de la Torre, Brand Ambassador de la marca, basándose en la historia del destilado, ha creado además un innovador cóctel que además de disfrutarlo en su coctelería Santamaría, la Coctelería de al Lado podrás prepararlo en casa. Tiene toda la esencia de Irlanda:

Roe & Cork

5 cl Roe & Co

1 cl de café expreso

1,5 cl de sirope de avellana

Top de tónica

Preparación: Preparar todo en un vaso mezclador y servir en una copa de vino o similar. Decorar con nata y ralladura de limón.

Roe & Co se elabora a partir de las mejores existencias de whiskey irlandés de malta y grano, seleccionadas a mano, y es envejecido en barricas de bourbon. Utilizando sus 30 años de experiencia, la Master Blender Caroline Martin ha creado un whiskey premium versátil. Roe and Co es una mezcla lujosamente suave, con perfecta armonía entre el sabor afrutado e intenso de la malta y la dulce cremosidad de los whiskeys de grano. La alta proporción de barriles de primer llenado le confieren notas de cremosa vainilla que se equilibra con sus notas de fruta y especias suaves, y una distintiva intensidad para un whiskey elegante y refinado.Roe & Co no se somete al filtrado en frío y está embotellado con un 45% de alcohol. Perfecto en un cóctel, mezclado o por sí solo, Roe & Co estará disponible inicialmente en los mejores bares de Europa.

* Asociación Irlandesa de Whiskey Diciembre 2016

En 2015, las exportaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los 10.900 millones de euros, lo que supone un continuo crecimiento interanual. El whiskey irlandés experimentó un crecimiento de dos dígitos y un récord de exportaciones de 400 millones de euros. Las ventas globales de whiskey irlandés han aumentado en más de un 300% en los últimos diez años y han estado creciendo a doble dígito desde mediados de los años noventa.

Notas de cata

En nariz Roe & Co presenta un delicioso y cremoso aroma, redondeado con suaves pinceladas picantes y azúcar, hilado junto con cálidas notas de vainilla amaderada. La calidad y el equilibrio perfecto de este blended se aprecian inmediatamente en boca gracias a su textura aterciopelada y a su sabor a pera especiada y vainilla. Su acabado es suave y persistente con un toque de cremosidad. Las evidentes notas de pera dulce presentes en Roe & Co son un tributo a la gran destilería de whiskey de Dublín que fue George Roe & Co. Entre los restos de la destilería de George Roe están su antigua torre de molino de viento conocida como St. Patrick's y un magnífico peral que data de 1850.

