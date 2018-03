Spoonik Club, el primer restaurante neurogastronómico, llega a Madrid de la mano de Only You Atocha

El restaurante clandestino más cool de Barcelona, Spoonik, aterriza en Madrid con una propuesta gastronómica de mestizaje original que combina la cocina de México y Colombia con las raíces mediterráneas. El chef Jon Giraldo y su equipo ofrecerán un menú degustación por 65 €/pax todas las noches en Séptima, el rooftop de Only YOU Hotel Atocha.



"Nuestro hilo conductor es la gastronomía. Los clientes vienen por la comida pero se van habiendo vivido un auténtico viaje" Jon Giraldo.- La propuesta del chef Jon Giraldo, cuarta generación de hosteleros, ofrece un menú que invita a jugar con los cinco sentidos bajo el concepto "cómete una experiencia". Creativo e inclasificable, el tándem formado por Jon Giraldo y Jaime Lieberman ofrece una experiencia gastronómica única nacida de la fusión de la cocina mediterránea con la latinoamericana. En este ocasión, de la mano de Javier Mora y su equipo Séptima de Only You Atocha, Jon Giraldo y Jaime Lieberman nos acercan la gastronomía creativa de inspiración latinoamericana con ingredientes mediterráneos en una experiencia que trasciende más allá de lo culinario.



"¿Si es imposible omitir el uso de todos los sentidos, porque desperdiciar la oportunidad de estimularlos y ecualizar así las emociones del comensal?" Jaime Lieberman



Menú Degustación



Arepa de choclo con queso Stilton y Aire de Mie



Panucho de pato al Pibi con crema de frijoles, aguacate y cebolla nixpec



Oda al maíz: crema de maíz, helado de maíz, polvo de palomitas, maíz en texturas. Espuma de hierbas y lima, pesto piñones y queso "Panela"



Ceviche Vegetal con mango, manzana, pepino y Gambitas



Rodaballo relleno de coquitos de Brasil, con crema de guayaba y Caviaroli de vinagre de Módena. Ensalada de bulbo de hinojo y hierbas frescas y vinagreta de piñones



Carrillera con Mole "Spoonik" y Cayeye, chip de plátano con pico de gallo



Postres.- Tributo a Ek Chuan: Helado de cacao 100%, Tamal de chocolate Guanaja, ganache especies Jivara, salsa de chocolate Extra noir y toffel de Manjari



Petit four Jaime & Giuli



Precio Menú Degustación: 65 Euros/Persona

Reservas en: http://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-you-hotel-atocha/activate/spoonik/



Sobre Spoonik Barcelona.- Spoonik Club, precursor de la neurogastronomía en Barcelona, ha dado mucho de qué hablar desde que abrió sus puertas en 2015. Jon Giraldo y Jaime Lieberman quisieron ir un paso más allá en el mundo de la gastronomía y decidieron abrir un restaurante clandestino en la propia residencia privada del chef en la Plaza Lesseps de Barcelona. Un espacio donde descubrir nuevas sensaciones y viajar a través de una experiencia vanguardista que pone en relevancia la importancia de la vista, el olfato, el tacto y el oído a la hora de comer. Los cinco sentidos afectan en el proceso de sensación y percepción, de este modo, en Spoonik Club se juega con elementos como la vajilla, el cambio de luz en intensidad y tonalidad y la música tradicional en vivo sea a base de piano o de la vibrante voz de una soprano durante todo el proceso de degustación.

Información y foto cortesía de Oneka González, www.piazzacomunicacion.com