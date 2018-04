Paco Roncero, Carme Ruscalleda, Paco Pérez y Quique Dacosta se unen a ElTenedor Restaurant Week 2018: el maridaje perfecto entre alta cocina y solidaridad

Del 12 de abril al 6 de mayo se podrá disfrutar de una experiencia gastronómica a un precio exclusivo en restaurantes de moda como Pomerania, Chaka Khan, Nómada by Begoña Rodrigo o Beluga.Por primera vez, restaurantes con estrellas MICHELIN como La Terraza del Casino, El Club Allard, Moments en Mandarín Oriental Barcelona, Enoteca Paco Pérez, El Poblet o La Candela Restò se unen a uno de los eventos gastronómicos más destacados de nuestro país.Y todo ello por una causa solidaria: por cada menú Restaurant Week se destinará 1€ al programa de la ONG Ayuda en Acción "Aquí también", que trabaja para paliar la pobreza infantil en España.

Aterrizó por cuarto año consecutivo una nueva edición de ElTenedor Restaurant Week, la iniciativa solidaria organizada por la app líder de reservas online de restaurantes en Europa. Tras el éxito obtenido años anteriores, del 12 de abril al 6 de mayo, se podrá disfrutar de la mejor oferta gastronómica de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga a precios adaptados a todo tipo de bolsillos. Los comensales podrán disfrutar, reservando a través de la app ElTenedor, de los restaurantes más destacados del panorama nacional a precios asequibles. Sin olvidar el mejor maridaje: por cada menú se donará 1€ a la ONG Ayuda en Acción para luchar contra la pobreza infantil en España.

Una experiencia gastronómica única para todos los bolsillos

Restaurantes de moda de Madrid como La Cocina de San Antón o Pomerania; Chaka Khan o Big Kokka en Barcelona; Nómada by Begoña Rodrigo o Sucar by Vicente Patiño en Valencia y Maestranza 20 o Beluga en Málaga participarán en esta edición ofreciendo menús especialmente creados para la ocasión a 25€ o 45€ como Rubaiyat, Ático-The Principal Madrid Hotel, Dos Cielos by Hermanos Torres, La Dama, Can Solé, El Passadís del Pep, Blanc en Mandarin Oriental, Barcelona gestionado por Carme Ruscalleda, Apicius, Sucede o El Gran Gatsby. Además, y como novedad este año, habrá menús de 75€ para disfrutar de restaurantes de la talla de La Tasquita de Enfrente, La Candela Restò, Viridiana Abraham García, Xerta by Fran López o El Poblet by Quique Dacosta y menús de 125€ para que todo el que quiera pueda deleitarse con las creaciones gastronómicas de chefs estrellas MICHELIN como el aclamado La Terraza del Casino by Paco Roncero, Enoteca Paco Pérez - Hotel Arts Barcelona, El Club Allard o Moments en Mandarin Oriental, Barcelona de Carme Ruscalleda y Raül Balam.

Nuevos menús, más de 300 restaurantes y un fin solidario

Gracias la ampliación de nuevas categorías de menús, esta nueva edición contará con la participación de los chefs más destacados y los restaurantes más galardonados, posicionándose como el evento gastronómico solidario más esperado.

Este año participan más de 300 restaurantes, y cerca de 20 chefs estrella MICHELIN, todos unidos por una buena causa. Como cada año ElTenedor Restaurant Week sigue fiel a su espíritu solidario y de nuevo por cada menú consumido se donará 1€ a la ONG Ayuda en Acción, en concreto a su programa Dircom eltenedor - Raquel.gonzalez@eltenedor.es

Aquí también que trabaja para paliar la pobreza infantil en nuestro país. En 2013 Ayuda en Acción amplía intervención en España con este programa, que nace con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y evitar que la situación de pobreza y desigualdad se herede.

A través del trabajo en red con los centros educativos y las entidades locales, el programa Aquí también afronta las situaciones de exclusión social que tienen lugar en nuestro país, y que afectan principalmente a la infancia y sus familias, asegurando igualdad de oportunidades en el entorno educativo (becas de material escolar, actividades de refuerzo y proyectos de innovación educativa), condiciones de vida saludable (becas de comedor y talleres de alimentación saludable) y formación para la empleabilidad de las familias.

En este curso 2017/18 esta iniciativa está atendiendo a un total de 10.764 niños, niñas y adolescentes de 83 centros educativos en 11 comunidades autónomas de nuestro país. "Esta será ya la cuarta edición de ElTenedor Restaurant Week que organizamos y estamos muy orgullosos de poder seguir acercando la alta gastronomía a todos los bolsillos. En esta ocasión contaremos con la participación de más 300 restaurantes y nuevas categorías de menú que nos han permitido contar con grandes nombres de la alta cocina de nuestro país. Estamos muy orgullosos de formar parte de un proyecto solidario que cada año supera expectativas. En la edición de 2017 logramos recaudar más de 40.000€ para Ayuda en Acción. Este año esperamos superar esta cifra y que ese euro solidario siga ayudando a paliar la pobreza infantil en nuestro país" comenta Marcos Alves, CEO y Fundador de ElTenedor.

Marta Marañón, Directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción., ha señalado: "Gracias a los tres años de colaboración con ElTenedor y la Restaurant Week hemos cubierto 28.800 ayudas diarias de comedor repartidas entre los distintos centros educativos de nuestro programa Aquí también, asegurando que todos los beneficiarios reciben cada día un menú completo y saludable en su centro escolar. El apoyo incondicional que ElTenedor nos brinda con el donativo del "euro solidario" de la Restaurant Week aporta sostenibilidad, crecimiento y difusión del programa Aquí también, para dar a conocer la importancia de nuestro trabajo en España. Es muy satisfactorio que haya empresas como ElTenedor que se comprometen con proyectos solidarios a largo plazo."

ElTenedor Restaurant Week llega un año más posicionándose como la cita gastronómica solidaria de referencia. Tres semanas donde la alta cocina y la solidaridad serán los auténticos protagonistas.

Sobre Ayuda en Acción.- Ayuda en Acción trabaja desde hace 37 años para erradicar la pobreza y las desigualdades, contribuyendo a mejorar la alimentación, salud y educación de casi dos millones y medio de niños y niñas y sus familias. A día de hoy, actúa en 18 países de América Latina, África, Asia y desde hace cinco años Aquí también, en España, para paliar la pobreza infantil en nuestro país. En España trabajamos en el marco de los centros educativos, apoyamos a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, para poder atender las necesidades básicas de los niños y niñas con dificultades y facilitar su integración.

