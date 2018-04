La apertura de la nueva tienda de Pangea The Travel Store en Barcelona ha superado todas las expectativas con cerca de 17.000 asistentes en solo los tres primeros días desde que el pasado sábado, 21 de marzo, abriera sus puertas la que ya es la tienda de viajes más grande del mundo. El primer día, se acercaron al establecimiento, situado en el antiguo cine Club Coliseum, alrededor de 5.000 Barceloneses y curiosos para conocer de primera mano el revolucionario

concepto de Pangea. El domingo, la tienda se abrió como medida excepcional para acoger a algo más de 4.000 personas.

Ayer, jornada clave en Barcelona, más de 8.000 personas disfrutaron de esta espectacular tienda de viajes con actividades especiales para el Dia de Sant Jordi: acción especial de realidad virtual con San Miguel, (trasladándote a Japón sin moverte del sofá), degustación de cerveza de la marca, así como el sorteo de un viaje a Japón para 2 personas que ya registra la impresionante cifra de más de 9.000 participaciones.

Barcelona, ciudad de viajeros, tenía que ser la elegida para abrir la tienda de viajes más grande del mundo y la segunda flagship de Pangea The Travel Store, la compañía que ha conseguido revolucionar el sector del Turismo con una oferta de producto totalmente a medida y el asesoramiento experto de más de 30 viajeros. La tienda cuenta con más de 1700m2 en pleno centro de Barcelona, en Rambla de Catalunya 23. La compañía eligió la ubicación del antiguo cine Club Coliseum para situar su primera travel store en la Ciudad Condal. De hecho, y como parte del homenaje de la compañía a la antigua actividad del local, se ha mantenido la pantalla de cine, donde se podrán ver contenidos de viaje de la marca.

Pero no es la única sorpresa en su interior, porque, entre otras cosas, también se encuentra un enorme globo aerostático o un tobogán. El viaje comienza antes de tomar un avión, empieza con la organización y la ilusión que genera, por eso nuestra máxima es que el viajero encuentre en Pangea el lugar perfecto para inspirarse, divertirse y, por qué no, reservar un viaje o comprar cualquier artículo que necesite para una escapada, asegura el CEO, David Hernández. Él, natural de Barcelona y vecino del barrio donde ahora se sitúa la tienda de viajes más grande del mundo, confirma que siente mucha ilusión por ver renacer uno de los cines más importantes de la ciudad: Yo mismo he visto grandes éxitos en esa pantalla, y estoy seguro de que esos mismos éxitos nos acompañarán a nosotros.

Pangea The Travel Store es la compañía más revolucionaria del sector Turismo. Fundada en 2015 por el catalán David Hernández, supone un claro éxito de emprendimiento español a través de un concepto 100% con omnicanal (tienda, web y móvil). Cuenta con dos megatiendas, una de reciente apertura en Barcelona, de más de 1500m2 cada una, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Más de 50 asesores expertos en destinos y apasionados de los viajes, diseñan a medida el viaje de tus sueños, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de países de todo el mundo. Su asesoramiento no acaba con la reserva del viaje, puesto que, gracias a su servicio telefónico 24h, te acompañarán durante y después del viaje para la tranquilidad del viajero.

