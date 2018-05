En el marco del 32º Salón de Gourmets de Madrid, sabores de origen de la mano de los mejores chefs de las Islas Baleares

Organizados por la Agencia de Turismo de Islas Baleares, los showcookings han estado apadrinados por los chefs más representativos de las islas: María Solivellas (Ca na Toneta), Silvia Anglada (Es tast de na Silvia), Íñigo Rodríguez (Hotel Pacha Ibiza), Martina Cacheiro (Casbah), Miquel Calent (Can Calent y Cuit Bar&Restaurant), Jaume Vicens (Bens D’Avall) y Tomeu Arbona (Fornet de Sa Soca)

Si hay una fuente directa de la que beben las Islas Baleares, es su historia y su materia prima. Dos orígenes de los que se impregna la riqueza cultural, gastronómica y patrimonial de la isla y que ilustres nombres gastronómicos de las islas han representado en diferentes platos dentro de Salón Gourmets 2018. El producto local y kilómetro 0 ha puesto sabor, aroma y color a los tres llamativos showcookingsen el stand de Baleares dentro de Salón Gourmets. Productos bañados por el Mar Mediterráneo y alimentados por la tierra de un lugar que, debido a su carácter insular, ha dotado a los frutos de las islas de una personalidad propia e inigualable. Así son las Islas Baleares, con sus recetas basadas en los ingredientes de temporada, reflejados en platos herederos de la tradición, pero con constantes guiños a la vanguardia.



Productos que son un espejo del día a día de sus gentes, que hacen del archipiélago un rincón de calidad diferenciada y que convierten a las Islas Baleares en un destino gastronómico de primer nivel.



¿A qué saben las islas Baleares?

Bajo este titular, cuatro renombrados chefs procedentes del archipiélago balear han capitaneado la elaboración de un plato representativo de cada una de las islas. María Solivellas, chef del restaurante Ca Na Toneta, ha reflejado la esencia de Mallorca con una elaboración del sopes de peix, dotando a este plato de las notas de campo y mar tan características de su cocina de raíces. Y es que el caldo de pescado, pescado blanco de roca y las verduras de temporada integran una de las recetas más características de esta isla. Representando a Menorca, la chef Silvia Anglada, de Es tast de na Silvia, ha plasmado los sabores de la isla a través de otro de sus platos típicos, las berenjenas rellenas con carne de ternera y cerdo autóctono menorquín. Íñigo Rodríguez, chef del restaurante del Hotel Pacha Ibiza, ha sido el encargado de elaborar el conocido Sofrit Pagés, el plato compuesto por carne de cordero, pollo de payés, costilla de cerdo, sobrasada, butifarrón, especias y patata. Formentera ha estado representada por Martina Cacheiro Alonso, del restaurante Casbah, que presentó su particular versión del Frit de Pop, receta elaborada con caldo de pescado, pulpo fresco, verduras y patata.



Platos con arraigo que, según Jaume Alzamora, director de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, "representan a unas islas cuyo patrimonio gastronómico bebe del mar Mediterráneo, el cual ha sabido imprimir a cada isla esa personalidad especial a la hora de ofrecer sus recetas con más tradición".



El Variat®, la auténtica tapa mallorquina

El segundo día de Salón Gourmets ha dedicado el protagonismo merecido a la versión de la tapa mallorquina por antonomasia: El Variat®. Miguel Calent, chef de los restaurantes Can Calent y de Cuit Bar&Restaurant (Hotel Nácar - Palma de Mallorca) y Jaume Vicens, del restaurante Béns d´Avall, han diseñado sus versiones de esta tradicional tapa. Una auténtica delicatessen cuya receta está compuesta de un plato que incluye albóndigas con tomate, frito mallorquín de cordero, sepia en salsa de cebolla, ensaladilla rusa, calamar rebozado y croqueta.



Cocina eminentemente mallorquina, con guiños al resto de las islas y a la región mediterránea. Según Marga Amat, presidenta del Club de Producto Gastronomía de Mallorca: "El Variat® ha sido desde siempre la tapa por excelencia de Mallorca, pero todavía hoy hay una asignatura pendiente a la hora de recibir el reconocimiento merecido dentro de la gastronomía nacional, por lo que el Salón Gourmets es una cita excelente para que el arraigo de esta propuesta gastronómica balear también tenga su reflejo en la península".



Cada vez con más presencia en el entorno de la tapa nacional, el Variat® mallorquín es ya uno de los puntos fuertes de los recursos gastronómicos de las Islas Baleares. Un plato idóneo para acompañar con un buen tinto mallorquín para disfrutar con los cinco sentidos de los contrastes del maridaje de las uvas de la D.O Binissalem y la riqueza de los ingredientes de esta tapa isleña por excelencia.



Islas Baleares, las islas golosas

Como cierre de oro a esta completa cita gastronómica, las Islas Baleares también han ofrecido lo mejor de sus postres en esta edición de Salón Gourmets. Tomeu Arbona, chef y repostero del Fornet de Sa Soca, ha elaborado cuatro de las recetas reflejo directo de cada una de las islas del archipiélago balear.



A partir del recetario tradicional, el chef ha ofrecido a los asistentes quarto embetumat (un bizcocho sin harina de trigo cubierto de merengue suizo y yema de huevo azucarada) por Mallorca, crespells farcits de brossat (masa tradicional de Pascua, dulce y rellena de requesón) como receta de Menorca; salsa d´Eivissa (una especie de turrón cremoso con almendra dulce, miel, azúcar, canela, azafrán, clavo y pimienta con caldo de pollo) y robiol de brossat de cabra(masa tradicional dulce rellena de requesón de leche de cabra de Formentera).



Unas elaboraciones matizadas con tintes dignos del diseño más elaborado, con cocina llena de conceptos y guiños a las primeras elaboraciones de estas recetas que hoy perviven con más matices que nunca.

Más info: www.illesbalearsqualitat.es y www.illesbalears.travel

Información e imágenes: Miriam Pagador y Enric Tomás islasbaleares@promotourist.net