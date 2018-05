Las Islas Baleares han presentado sus atractivos turísticos “Better in winter” en la B-Travel

La Agencia de Turismo de las Islas Baleares estuvo presente en la feria "B-Travel, El Salón del Turismo", con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos del archipiélago balear durante todo el año bajo el lema "Better in Winter". Con esta estrategia, el Gobierno balear continúa impulsando la desestacionalización del flujo turístico poniendo en valor este año 2018 el Patrimonio Cultural y Natural de las islas como principal protagonista. La oferta turística de las Islas Baleares se ubicó en el Pabellón 8C, stand 379 con un stand de 84 m2, participando en un evento único reuniendo a empresas del sector y a viajeros en busca de turismo experiencial que tuvo lugar entre el 20 y el 22 de abril en el recinto ferial de Montjuïc (Barcelona).



Durante la feria, el director de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Jaume Alzamora, puso en valor los encantos del archipiélago balear como destino para disfrutar, especialmente, en temporada baja. Asimismo, participarán como co-expositores el Consorcio de Promoción Exterior de Alcúdia (Mallorca), Fires i Congressos de Ibiza, el Consell Insular de Formentera, la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el Consell de Mallorca y l'Escola de Turisme Felip Moreno.



Nuevas generaciones de cocineros transmitiron la esencia de la cocina balear.- La Escuela de Hostelería de las Islas Baleares (EHIB) participó en la B-Travel gracias al acuerdo que existe entre esta escuela y la Agencia de Turismo de Baleares (ATB). Esta colaboración permite al alumnado completar su aprendizaje poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas y contribuyendo a su inserción laboral ya que, en la mayoría de los casos, supone su primera experiencia en un entorno profesional real.



La EHIB contó con un estand en el BDelicious, la zona gastronómica de la B-Travel. Un espacio destinado a productos gastronómicos de diferentes zonas nacionales e internacionales, que contó con profesionales de prestigio que, fruto de la innovación, hicieron creaciones de vanguardia, las cuales se pudieron degustar, con hasta 100 recetas y productos típicos de las diferentes regiones participantes.



Cuatro representantes de la última generación de cocineros de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares (EHIB) estuvieron al frente de los fogones para transmitir la esencia de la cocina balear a todos los visitantes: Maria Magdalena Sureda Galmés, Sandra Carolina Mañosas López, Rubén Rivera Santalla y Daniel Garcías Vendrell. La escuela estuvo representada por José María Calonge, profesor y jefe de cocina de la escuela, y Marcos Antonio Martínez Sánchez, docente también del centro, quienes supervisarán las elaboraciones de sus alumnos.



Con el fin de promocionar la gastronomía y los productos de las Islas Baleares, estas jóvenes promesas del mundo culinario elaboraron diferentes platos tradicionales del archipiélago, como el Pa de Xeixa amb oli verge de Mallorca i formatge D.O. Maó Menorca, Fideus de muntanya, Peix a la mallorquina y Ensaïmada de Mallorca amb xocolata. Estos alumnos son estudiantes de 2º curso de "Especialista en Servicios de Cocina y Restauración (ESCYR)". Unos estudios permiten alcanzar las competencias necesarias para trabajar, de manera eficiente, tanto en una cocina como en un establecimiento de restauración.



La EHIB lleva más de 20 años formando profesionales con vocación de hacer disfrutar a todos los públicos con sus creaciones, con proyección tanto en las islas como en el exterior.



