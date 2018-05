Concierto Infantil

Hard Rock Cafe Barcelona es un claro referente en música y gastronomía pero, con el tiempo, también se ha convertido en una de las opciones de ocio familiar predilectas de los más pequeños de la casa. En 2018, el Cafe más internacional estrenaba un programa de actividades infantiles que se llevan a cabo en su establecimiento de Plaza Catalunya cada domingo a mediodía. Magia, Pintacaras y variados talleres... Muchas actividades para que los pequeños rockeros disfruten de una experiencia única.



El próximo 10 de Junio será un domingo muy especial en el que Hard Rock Cafe Barcelona se convertirá en una divertida escuela musical por unas horas y organizará un concierto para que los más pequeños de la ciudad descubran los temas icónicos que han marcado la historia de la música.



A partir de las 10.30h., los niños y niñas que se acerquen al Cafe vivirán un increíble viaje y disfrutarán como auténticos Little Rockers de temazos en formato acústico de formaciones míticas como Elvis Presley, The Killers, Creedence Clearwater, The Beatles, Bruce Springsteen, U2 o Els Gossos, entre muchos otros.



Será un concierto para disfrutar en familia en el que una animadora hará que los peques bailen y canten como unas rockstars y en el que la figura de una entrañable abuelita será el factor didáctico para que aprendan sobre la historia musical divirtiéndose como nunca.

