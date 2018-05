Inauguración social de la tienda de viajes más grande del mundo en Barcelona, PANGEA The Travel Store, con más de 1700m2

Más de 300 invitados de diferentes esferas de la sociedad catalana - empresarios, cargos directivos, artistas, políticos, líderes de opinión y representantes de otros ámbitos de la sociedad así como representantes del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya- arropan el proyecto visionario del barcelonés David Hernández, CEO de la compañía PANGEA The Travel Store, en su debut en Barcelona. La compañía, abrió las puertas de su segunda tienda -la primero ubicada en Madrid- en el antiguo cine Club Coliseum, en Rambla de Catalunya 23, el pasado 21 de Abril.

Barcelona, ciudad de viajeros, tenía que ser la elegida para abrir la tienda de viajes más grande del mundo. Su estreno ha congregado lo ‘más granado' de la sociedad barcelonesa y ha contado con la presencia de altos cargos directivos del sector turismo como el Sr. Octavi Bono, Director General Turisme de la Generalitat de Catalunya o el empresario Josep Mª Xercavins.

El actor, cantante y pianista español, Peter Vives, ha ejercido de perfecto maestro de ceremonias, conduciendo una fiesta que en todo momento ha contado con música en directo mientras en la pantalla de cine -único elemento que recuerda la antigua actividad del local- se ha podido visionar una magnífica película de unos 20 min aprox con contenidos fusión de bandas sonoras de grandes películas de viajes o destinos con rutas diseñadas por los expertos de PANGEA, esos ‘viajes de autor' que a todos hacen soñar. Previamente al visionado del film, Peter Vives ha cedido el protagonismo al equipo de expertos viajeros de PANGEA, y por supuesto, al fundador y CEO de PANGEA, David Hernández que ha explicado que "el viaje comienza antes de tomar un avión, empieza con la organización y la ilusión que genera, por eso nuestra máxima es que el viajero encuentre en PANGEA el lugar perfecto para inspirarse, divertirse y, por qué no, reservar un viaje o comprar cualquier artículo que necesite para una escapada".

La cena ha sido servida por el restaurante ubicado dentro de la misma tienda, La Colosal, con una propuesta gastronómica moderna, creativa y de alta calidad, representación de la gastronomía más relevante de los 5 continentes. Cena que ha dado paso al momento álgido del estreno gracias al reconocido DJ Gerard Estadella que ha sabido poner el broche de oro a una noche mágica que será recordada por mucho tiempo.

Agradecimiento a marcas colaboradoras: G'Vive, Abadal Vino, Rituals Cosmetics, Lindt Chocolates, Sephora, Qatar Airways, Anantara, Iberia, Perú HCT

Partners: Restaurante La Colosal, Casa del Llibre, Mini

PANGEA The Travel Store es la compañía más revolucionaria del sector Turismo. Fundada en 2015 por el catalán David Hernández, supone un claro éxito de emprendimiento español a través de un concepto 100% onmicanal (tienda, web y móvil). Cuenta con dos megatiendas, una de reciente apertura en Barcelona, de más de 1500m2 cada una, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Más de 50 asesores expertos en destinos y apasionados de los viajes, diseñan a medida el viaje de tus sueños, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de países de todo el mundo. Su asesoramiento no acaba con la reserva del viaje, puesto que, gracias a su servicio telefónico 24h, te acompañarán durante y después del viaje para la tranquilidad del viajero

¿Existen destinos todavía vírgenes en el mundo?

Sólo el equipo de viajeros de PANGEA The Travel Store llega donde otros no han llegado, para ofrecer las rutas más asombrosas y desconocidas posible. Los itinerarios diseñados por PANGEA The Travel Store resultan realmente inéditos e inesperados. Lugares como Santo Tomé e Príncipe, el tercer destino con menos turismo del mundo, tan desconocidos como novedosos son un ejemplo de rutas singulares que nada tienen que ver con viajes más estandarizados. A sólo 6 horas de vuelo de Europa se encuentra este paraíso terrenal, único país del mundo más cerca del cruce del Ecuador con el Meridiano Cero. Ex colonia portuguesa, Sao Tomé e Príncipe es una explosión de nuevas sensaciones para los sentidos: además de ser un país seguro con más de 40 años de democracia, allí se encuentran auténticas playas vírgenes, selvas casi sin descubrir, volcanes, magníficos avistamientos de ballenas...y PANGEA The Travel Store, recién llegados de allí, conoce todos sus secretos.

Mucho más que una agencia de viajes.- Pero no todo son escapadas, porque en la tienda de viajes más grande del mundo también cabe una librería especializada. En este caso es Casa del Llibre, la librería de referencia en la ciudad, quien gestionará este espacio donde poder encontrar literatura de viajes, guías, libros para los más peques, las últimas novedades, etc. Francisco Calderón Cernuda, director de Retail de la compañía, apunta que "los viajes son un gran momento para dedicarse a la lectura y disfrutarla y, a la vez, también podemos decir que los libros te invitan a viajar", por lo que el viajero tiene la oportunidad de completar sus compras en un mismo espacio.

PANGEA The Travel Store tampoco olvida la importancia de la gastronomía. Por eso, también se puede encontrar un restaurante en su interior, La Colosal, con una propuesta gastronómica moderna, creativa, de alta calidad basado en la tapa o platos para compartir. El restaurante, que tendrá un horario más amplio que la tienda, para dar sentido a la tapa y coctelería, cuenta con vistas directas a la pantalla de cine. Jordi Comas, responsable de La Colosal, asegura: "PANGEA es un partner perfecto para empezar esta aventura, compartimos con ellos su objetivo de satisfacer al cliente por encima de todo y el cuidado por los detalles", además, explican que el local supone una gran diferenciación con respecto "a lo que se puede ver en el resto de la ciudad". Jordi Comas ya tiene experiencia en la hostelería barcelonesa, con el restaurante Tía Santa, con el que son un referente de cocina non-stop de mercado, proximidad y saludable.

La compañía, que nació en 2015, se establece con esta nueva apertura en el mercado nacional. Su propuesta, totalmente omnicanal y focalizada en el viajero, ha supuesto un cambio en el paradigma del Turismo. Otras grandes empresas del sector ya han seguido sus pasos con megastores, pero sin el servicio personalizado de PANGEA The Travel Store que, como señala su CEO, es "la mayor diferenciación, y nuestro mayor orgullo". El proyecto de interiorismo ha sido diseñado por el equipo de la arquitecta Ariadna Perera Vidal del Estudio de Arquitectura y Diseño 314 BCN.

