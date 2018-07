Hard Rock Cafe Barcelona diseña y pone a la venta una camiseta de edición limitada con motivo del Pride 2018

Con un fondo azul marino, el mítico logotipo de Hard Rock Cafe acoge, de un modo excepcional, el arcoíris que abandera la lucha por la libertad y se ha convertido en el símbolo del orgullo gay y lésbico desde finales de los años 70. Su variedad de colores simboliza la diversidad de la comunidad LGBT y aunque nació en California, hoy en día es un distintivo de alcance internacional.

Coincidiendo con el Pride 2018, en el cafe de Plaza Catalunya 21, ya está a la venta esta edición limitada que Hard Rock Barcelona ha diseñado en beneficio de una gran causa. Estos días la ciudad acoge el PRIDE BCN, un evento para todos desde el que se da voz a reivindicaciones, a la visibilidad de un colectivo y a multitud de celebraciones. Conciertos, conferencias, actividades deportivas, talleres infantiles, exhibiciones y competiciones de baile forman parte de un completo programa que habla del respeto y de la libertad en el amor.

Una vez más, Hard Rock Cafe Barcelona ha ideado este proyecto para recaudar fondos en beneficio de BCN Checkpoint, entidad con la que colabora desde hace años y existe una consolidada relación. Su rock shop ha puesto a disposición, esta misma semana, la camiseta de edición limitada de la Pride de cuyas ventas se destinará un 15% a este centro comunitario dirigido a homosexuales, bisexuales y transexuales y especializado en la detección precoz del VIH y otras ITS.

BCN Checkpoint fue creado en 2006 por la ONG Projecte dels NOMS-Hispanosida para dar una respuesta al impacto del VIH en el colectivo LGBT y para llevar a cabo una campaña de promoción de la salud sexual. Ofrece sus servicios de un modo gratuito y confidencial a los cuales cada año acceden más de 6.000 personas. En él también se desarrollan estudios comunitarios, se participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales y se colabora con las principales instituciones científicas del país. Es un centro absolutamente pionero en todo el estado en la introducción de la prueba rápida del VIH en entornos no clínicos y tiene en la innovación su principal enseña.

Hard Rock Cafe Barcelona apoya, desde hace años, la celebración del Orgullo LGBTI con el diseño y la venta de esta camiseta de edición limitada "ALL IS ONE". Su aportación no sólo se resume en una donativo económico derivado de su venta si no que también incluye el acto anual Freddie For a Day, concierto en reconocimiento a la histórica figura de Freddy Mercury que pone de manifiesto el compromiso de la cadena internacional con la salud sexual de la comunidad LGTBI y acción en la que participa BCN Checkpoint.



Información y foto cortesía de Irene Mártinez Pujadó

www.piazzacomunicacion.com