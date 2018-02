WIN, el vino sin alcohol, entrega a la AECC 17.664 euros de la campaña ‘WIN Contra el Cáncer’

Roberto Sanz Soblechero, gerente de la Fundación Carlos Moro de Matarromera, hizo entrega el pasado sábado, durante la gala solidaria celebrada en el Hotel Felipe IV, a Javier Arroyo, presidente de la AECC en Valladolid, de la recaudación obtenida con la venta de las botellas WIN Contra el Cáncer comercializadas por la empresa Sin Alcohol SL.

Un total de 17.664 euros (60 céntimos por cada botella de WIN AECC blanco y WIN AECC tinto adquirida) irán destinados a un estudio de investigación contra el cáncer desarrollado por la AECC, concretamente al proyecto de la doctora Jelena Urosevic, actualmente investigadora postdoctoral en el grupo de Growth Control and Cáncer Metástasis en el Institute for Research in Biomedicine.

Para Arroyo "este proyecto supone un estímulo para AECC tanto por la visibilidad del producto como por esta importante aportación para uno de nuestros principales proyectos de investigación". Según Roberto Sanz "somos una entidad socialmente comprometida y nos sentimos en la obligación de liderar iniciativas que contribuyan a disminuir los estragos de una enfermedad que nos afecta a todos como es el cáncer".

Los más de 200 asistentes al evento, pudieron degustar los vinos sin alcohol WIN AECC durante la cena. Además, la Fundación Carlos Moro de Matarromera también ha colaborado en la organización de esta gala, celebrada de Valladolid y presentada por la periodista Cristina Camel, junto con otras firmas como Manu Sánchez Alta Costura o Be Joya. La empresa Sin Alcohol SL creó junto con la AECC hace un año esta campaña solidaria gracias a la cual se han comercializado casi 30.000 botellas de WIN AECC blanco y tinto teniendo durante este primer año una magnífica acogida.

Comprometidos con la investigación.- WIN, el primer vino sin alcohol, es un producto innovador, que apuesta por un estilo de vida saludable y que aporta, en su edición con la AECC, su grano de arena en la lucha contra el cáncer, apoyando a todas esas personas que se enfrentan diariamente a esta terrible enfermedad. WIN AECC nació con el compromiso de aportar un mensaje de esperanza y superación, y con el convencimiento de que la investigación es el mejor y único camino para vencer el cáncer. Concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y apoyar a los enfermos de cáncer mediante una campaña de hábitos saludables fueron las razones que impulsaron su nacimiento y las que a día de hoy continúan dando todo el sentido a Win.

WIN AECC, Vino sin Alcohol.- WIN se elabora a partir de vinos blancos o tintos, procedentes de uvas de las variedades Verdejo o Tempranillo de viñedos situados en dos de las principales Denominaciones de: Ribera del Duero y Rueda. Mediante un innovador método realizado en la Planta de Deconstrucción Molecular ubicada en Valbuena de Duero (Valladolid), se separan los aromas y el alcohol del resto de componentes del vino. Se trata de un proceso a través de un sistema conocido como Columna de Conos Rotatorios mediante el cual se minimiza el riesgo de pérdida de componentes aromáticos en el vino y se extrae el alcohol. Estos vinos mantienen todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino original, al contener polifenoles, antocianos y antioxidantes.

Información y foto de apoyo cortesías de Dña. Teresa Muñoz, comunicacion@win-zero.com