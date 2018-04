Ni te imaginas la masa de fervientes españoles que aplaudió el último discurso del Generalísimo Franco

Ahora todos, periodistas incluidos, se inventan que lucharon contra la dictadura y abominan del franquismo.

Hasta se dedican febrilmente a arrancar placas, cambiar nombres de calles y a proponer soluciones demoledoras para quitar su tumba del Valle de los Caídos, pero muchos estuvieron allí.

Porque fueron cientos de miles los presentes y decenas de millones quienes aplaudieron desde casa.

Cuesta digerirlo, pero al igual que los italianos adoraron a Mussolini, los alemanes idolatraron a Hitler, los rusos veneraron a Stalin y los argentinos suspiraban por Perón, los españoles se derretían por Francisco Franco. Caso contrario no se entiende que durara tanto y que incluso agonizante mandase en todo.

Fue en la Plaza de Oriente de Madrid, hace exactamente hoy 41 años, el 1 Octubre de 1975 y ante una enorme y enardecida muchedumbre. Ell hombre que gobernaba España desde abril de 1939 y que fallecería apenas mes y medio más tarde, hablo apenas 5 minutos:

"Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las agresiones de que han sido objeto varias de nuestras representaciones diplomáticas y establecimientos españoles en Europa, que nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos, que aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses. No es la más importante, aunque se presenta en su apariencia, el asalto y destrucción de nuestra Embajada en Portugal, realizada en un estado de anarquía y de caos en que se debate la nación hermana, y que nadie más interesado que nosotros en que pueda ser restablecido en ellos el orden y la autoridad. Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto, al que se le engaña. Está despierto y vela sus razones y confía quela valía de las fuerzas guardadoras del Orden Público, y suprema garantía de la unidad de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, respaldando la voluntad de la Nación, permiten al pueblo español descansar tranquilo. Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo. ¡Arriba España!"