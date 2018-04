Este perro se vuelve loco cada vez que su dueño intenta ‘lavar’ su coche

Prácticamente, en tan solo una semana el vídeo publicado por Brett Gerald en Facebook bajo el título ‘Ni siquiera puedo lavar mi Jeep’ se ha convertido en viral con más de cuatro millones de reproducciones. Pero, por supuesto, no es el mero hecho de no poder lavar su vehículo lo que ha cautivado a los internautas, sino el perro que, como loco de alegría, no puede dejar de saltar de un lado a otro cuando ve el agua de la manguera con la que Brett apunta al coche.

Podríamos pensar que todo se debe al calor primaveral que también han sentido en Moultrie, en el condado de Colquitt, Georgia, EEUU, pero lo cierto es que, simplemente, Boone, –el perro de Brett–, adora jugar con el agua.

De hecho, confiesa, realmente no estaba intentando lavar su coche, pero decidió sacar el móvil y grabar la reacción del animal: “Mi Jeep ya estaba limpio y yo solo estaba jugando con el perro. Lo hace siempre”, explica en declaraciones recogidas por WTXL.

Y a pesar de la ‘cruzada’ existente contra los vídeos grabados en vertical, lo cierto es que en esta ocasión fue todo un acierto, porque el clip resulta todavía más gracioso cuando vemos que el perro, al saltar de un lado a otro, se pierde una y otra vez en el plano.