Esta familia sale del coche durante un safari y se lleva el susto de su vida

Una excursión a un parque safari podría haber terminado de manera trágica para una joven familia que visitaba el zoológico al aire libre de Beekse Bergen, en los Países Bajos. No contentos con ver los animales desde dentro de su vehículo, tal y como dictan las normas, la pareja consideró una buena idea salir a pasear entre los guepardos con su hijo de pocos años. El video de los hechos fue publicado en YouTube este martes y ya ha sido visto más de un millón veces.

Para ver a los animales más de cerca, el hombre y la mujer, con el niño en brazos, salieron en dos ocasiones de su coche contra las reglas del parque. En el primer intento casi no se alejaron de su vehículo y su imprudencia no tuvo mayores consecuencias. En el segundo, no obstante, se adentraron varios metros en el prado donde estaban los animales, una temeridad que estuvo a punto de acabar muy mal. La injerencia de los humanos perturbó a los predadores, que se acercaron a los invitados no deseados. Y estos tuvieron que correr a toda velocidad hacia el auto.