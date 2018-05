El gato que se empeña en beber agua de un grifo

Las peripecias de las mascotas no dejan de sorprender en la Red. Uno de los últimos vídeos en arrasar en las redes sociales es el de un gato intentando beber agua. El felino se encuentra subido encima de un lavabo y, con todo su empeño, intenta abrir el grifo para poder disfrutar del agua. Sin embargo y aunque el animal no cese en sus intentos, no logra conseguir sus objetivos. Aún así, el pequeño gato se conforma con poderse mojar su cabeza con el chorro que emana del grifo.