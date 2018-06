Este futbolista del Arsenal conquista la Red al rescatar a unos patitos

Al igual que su compatriota Gareth Bale, el futbolista galés del Arsenal Aaron Ramsey, no tiene ocasión de brillar estos días con su selección, que no se clasificó para el Mundial de Rusia. Sin embargo, ello no le impidió conquistar el corazón de sus hinchas sin necesidad de desplegar sus habilidades en la cancha.

Ramsey publicó en Instagram un video del rescate de unos patitos de una piscina vacía. El futbolista vio que estaban solos y no se lo pensó dos veces: el jugador del Arsenal los recogió y colocó en una cesta de plástico con una manta dentro. Después los llevó a un estanque y soltó a los patitos, que se reunieron con su madre sanos y salvos, lo que le hizo ganar a Ramsey el amor de sus seguidores.