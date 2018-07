Presidenta de Croacia: "Quiero felicitar a Rusia por la excelente organización de la Copa del Mundo"

La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha destacado el buen nivel de seguridad del Mundial de Rusia 2018. "Quiero felicitar a Rusia por la excelente organización de la Copa del Mundo. Con el pasaporte de hincha se puede viajar por todo el país de forma gratuita. Hay un nivel de seguridad que no he visto en otros torneos. Necesitamos aprender de su experiencia para que no haya violencia ni odio durante los partidos", ha afirmado Grabar-Kitarovic. La presidenta croata asistirá este sábado al estadio Fisht de Sochi para presenciar el encuentro de la selección de su país contra Rusia en los cuartos de final del Mundial. Grabar-Kitarovic, que ya vio el Croacia-Dinamarca de octavos desde las graderías, ha llegado ya a Sochi en un avión comercial, y ha sido recibida por el alcalde de la ciudad, Anatoli Pajómov, y el gobernador de la región rusa de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev.