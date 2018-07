Polémica por las palabras de un periodista de EE.UU. sobre la selección francesa

l conductor del programa de televisión norteamericano 'The Daily Show' afirmó que África ganó la Copa del Mundo para Francia, teniendo en cuenta el origen de muchos de los jugadores de los 'bleu'. Eso hizo enfurecer al embajador galo en EE.UU. quien declaró que su país, a diferencia de Washington, no distingue a sus ciudadanos por su raza, religión u origen. Por su parte, el presentador se defendió respondiendo que la procedencia africana no impide a los futbolistas ser franceses