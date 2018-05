Amancio Ortega: los secretos detrás del éxito del tercer hombre más rico del Mundo

Hijo de un ferroviario, con apenas 14 años Amancio Ortega dejó el colegio y comenzó a trabajar en dos conocidas tiendas de ropa de La Coruña. En 1963 funda su primera compañía, Confecciones GOA, S.A., dedicada a la fabricación de albornoces... y de ahí, progresivamente, hasta el cielo de Inditex.

Amancio Ortega es también famoso por su discreción. No suele hacer declaraciones a los medios ni conceder entrevistas. ¿Cómo pasó este hombre de fundar una pequeña empresa a erigir un imperio?

Se estima que Ortega posee en la actualidad un capital de 72.200 millones de euros y que este se ve incrementado anualmente en 1.000 millones más.

Recopilamos algunas de las destrezas que le han llevado hasta los puestos más altos de la lista 'Forbes'.

1. Nunca ha tenido un despacho

Por lo menos eso cuenta el diario 'Independent'. ¿Tener un despacho hace a alguien más líder? Son varias las compañías que han renunciado a este espacio, símbolo de estatus, que en las viejas empresas solía colocarse de manera simbólica en las plantas superiores de los edificios.

Quiero soluciones inmediatas a los problemas: si hay que viajar hoy, no importa. Lo que vale hoy no tiene por qué valer mañana

El objetivo es el de potenciar la horizontalidad en el trabajo. Por lo que respecta a las reuniones de mayor relevancia, Ortega sí ha tenido siempre reservada una sala de diseño en la sede de Arteixo.

2. Da mucha importancia a la rapidez

Cuando abrió su primer Zara en 1975, Ortega utilizó, desde el inicio, una estrategia muy agresiva para tener la ropa disponible en tienda de la manera más rápida, aventajando a cualquier otro competidor.

Según 'The Economist', Zara es el ejemplo por antonomasia de una cadena de producción ágil y eficiente. Desde el 'feedback' que obtienen de los consumidores hasta el trabajo de los diseñadores, pasando por las fábricas y las tiendas. Todo funciona como una máquina bien engrasada para responder lo antes posible a los cambios de tendencias. Ortega quiere controlar toda esta cadena, y por eso la mayoría de los centros logísticos no se encuentran en Asia, sino en España, Portugal y Marruecos.

Según sus propias palabras: "Quiero soluciones inmediatas a los problemas: si hay que viajar hoy, no importa. Hay que llamar a las cosas como son: al pan, pan y al vino, vino. Lo que vale hoy no tiene por qué valer mañana."

3. Solo habla cara cara

Según 'Independent', Ortega no se comunica jamás través de email. Un líder que da órdenes a través del correo electrónico es un líder que elude el contacto con sus empleados. Según este diario, la introversión de Ortega le lleva, sin embargo, a ser una persona que escucha, más que habla. Según 'Capital', Ortega conoce todos los nombres de sus empleados más directos.

Por otro lado, el empresario no puede enviar emails porque no dispone ni siquiera ni de una mesa ni de un ordenador propios. Huye también de todo lo que tenga que ver con el papeleo y delega cualquier operación burocrática en sus subordinados.

4. Está obsesionado con lo que quiere el cliente

"El cliente ha dirigido siempre nuestro modelo de negocio" escribió Ortega en el informe anual de 2009 de Inditex. Igualmente, en el informe de 2010 señaló: "El cliente debe seguir siendo nuestro centro de atención, tanto por lo que se refiere a la creación y al diseño de nuestras tiendas, como por lo que se refiere a la logística y a cualquier otra actividad".

Ortega delega las funciones de representación en los directivos, manteniendo un perfil bajo y renegando del modelo de empresario a la antigua usanza

El catálogo de ropa de Inditex no se basa en la moda de las pasarelas, sino en la observación de lo que la gente lleva puesta y en escuchar al consumidor. Según 'Fortune' Inditex está también muy atenta a lo que se comenta en Internet, sobre todo en los blogs de moda. El objetivo es ser lo más maleable posible y ajustarse al cambio de tendencia en cuanto esta se produzca.

5. Mantiene la humildad

Amancio Ortega tiene muchos motivos para no ser humilde, sin embargo, quienes lo conocen destacan este rasgo como una cualidad suya. A diferencia de muchos otros CEO que dirigen grandes compañías, Ortega delega las funciones de representación en sus altos directivos mantiendo siempre un perfil bajo y renegando del modelo de empresario a la antigua usanza. No utiliza tampoco el estatus que otorga el ir vestido de traje y es común verle con un atuendo discreto hasta la temeridad. No utiliza tampoco reloj.

En opinión de Ortega, lo peor que le puede pasar a alguien es el exceso de optimismo, la autocomplacencia

Según 'CNBC', Ortega se ha mantenido siempre fiel a sus raíces. Mantiene la sede central de Inditex en Arteixo, para trabajar codo con codo con sus diseñadores. ¿Por qué quedarse en Galicia? La globalización permite que estar allí o en otro lugar no sea tan distinto, y Galicia es el territorio que mejor conoce el empresario.

6. No se queda de brazos cruzados

En opinión de Ortega, lo peor que le puede pasar a alguien es el exceso de optimismo, la autocomplacencia.

Inditex posee más de 152.000 empleados y opera más de 7.000 tiendas en los cinco continentes. A pesar de lo que ha construido, su mayor deseo sigue siendo no parar de crecer.