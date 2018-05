Este coche embiste a un ciclomotor y arroja a 10 metros a una mujer

Un accidente vial entre un ciclomotor y un automóvil ocurrido este sábado en el cruce de dos calles de Huaiyin (provincia de Jiangsu, China) ha sido captado por las cámaras de vigilancia del lugar. El video fue publicado por el portal CCTV Plus. En las imágenes se observa el momento en que el vehículo motorizado de dos ruedas cruza la intersección, cuando es embestido por un coche particular que circula en dirección perpendicular. Como consecuencia del impacto, la persona que viajaba en la parte trasera del ciclomotor es arrojada a una distancia de diez metros, mientras que el conductor del mismo queda tendido en el suelo. Las autoridades detallaron que el conductor sufrió la fractura de una pierna y traumatismos en la cabeza, aunque no especifican el daño sufrido por la pasajera. Ambos apacientes continúan recibiendo asistencia médica, aunque su vida no corre peligro.