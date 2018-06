Si se te quedan las llaves dentro del coche, nunca hagas esto...es peor la solución que el problema.

Somos muchos los que perdemos las llaves del coche pero es que unos 110.000 conductores españoles al año se las olvidan dentro y, lo peor, el cierre automático de los vehículos nuevos impiden con mayor ahínco su recuperación.

Hay varias cosas que podemos hacer para recuperar las llaves que nos hemos dejado dentro del habitáculo del vehículo por lo que lo primero que debemos hacer es tranquilizarnos y tener calma ¡no os desesperéis ni os pongáis a romper los cristales para conseguirlas!

Lo principal y la recomendación continua que os damos en Llaves y Mandos es tener una segunda llave a buen recaudo. Siempre que compramos un coche nos proporcionan dos juegos de llaves así que vamos a ser cautos y a no perder las dos. Así, si te dejas las llaves dentro es tan sencillo como ir a buscar la llave de repuesto y abrir el coche con ella para recuperarla. Aquí el único problema que tenemos es saber donde la hemos dejado y tenerla localizada.

Si esto nos pasa lejos de casa o de donde hayamos dejado la llave de repuesto, como puede ocurrir estando de vacaciones, se nos complica algo más la historia, a no ser que hayas sido precavido y hayas llevado la segunda llave contigo.

Por este motivo se recomienda tener un tercer juego de llaves, una que sea sencilla y que puedas esconder en una caja ya sea en el paso de la rueda o en el parachoques de tu coche.

Como no todo el mundo cae en tener tres copias de la llave del coche y sabemos que si somos propensos a perderlas también lo seremos para ser previsores y tener tres... os damos más soluciones.

Aquí llega el momento de llamar a tu seguro, si incluye la asistencia en viajes, para que lleve al coche al sitio donde tienes la segunda llave o a un taller donde te lo abran sin necesidad de llave, por la cerradura, por ejemplo.

Si no tenemos cubierta la asistencia en viajes en nuestro seguro podemos intentar entrar en el habitáculo del coche desde el maletero pero aquí hay que tener en cuenta: obviamente que no tengamos una berlina ya que habrá separación entre ambos sitios (habitáculo y maletero) por lo que no podremos entrar en el habitáculo y que el maletero esté abierto, algo (como es lógico) extremadamente importante y ya una vez dentro del maletero se puede desbloquear el cierrre de forma manual.