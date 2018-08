La Policía planta cara al reto de moda: ¡Prohibido salir del coche en marcha para bailar!

La Policía de diversos países de mundo está preocupada por la rápida divulgación del flashmob 'Kiki Challenge', consistente en grabar cómo una persona sale de un coche para bailar al ritmo de una canción mientras el auto sigue desplazándose, según rt.

El reto arrancó cuando el comediante estadounidense Shiggy subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando en la calle al ritmo de un reciente tema de Drake, titulado 'In my fellings'. En un primer momento, el desafío se llamó 'In my fellings Challenge', en alusión a la canción, pero luego paso a denominarse 'Kiki Challenge', ya que en una parte de la melodía se oye: "Kiki, do you love me?".