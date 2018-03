Disparan al expresidente de Brasil Lula da Silva

Un autobús de la caravana del expresidente de Brasil, Lula da Silva, que transportaba a periodistas e invitados recibió varios disparos este martes mientras circulaba entre los municipios de Quedas do Iguaçu y Laranjeiras do Sul, en el estado de Paraná, informa el Diario Do Centro Do Mundo (DCM), que contaba con un corresponsal en el interior del vehículo. De acuerdo con Joaquín de Carvalho, uno de los balazos raspó la ventana donde estaba sentada una periodista.

Los atacantes también colocaron clavos en los neumáticos. Uno de los líderes del Partido de los Trabajadores, el diputado federal Paulo Pimenta, considera que se trata de un atentado. "El objetivo era Lula, pero podría haber acertado a periodistas e invitados", comentó al DCM. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes su recorrido por el país. Empezando en la ciudad de Bagé, en la frontera con Uruguay, su caravana pretende recorrer, a lo largo de once días, 19 ciudades de los tres estados de la región Sur de Brasil. Esta será la cuarta etapa de la gira de Lula por Brasil, que ya recorrió la región Nordeste y Sudeste del país, además de una jornada específica en Minas Gerais.