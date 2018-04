Trump invita a Putin a Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, organizar una cumbre en Washington durante la última conversación telefónica que mantuvieron el pasado 20 de marzo, según ha afirmado este lunes el asesor del líder ruso, Yuri Ushakov. "Cuando los presidentes conversaron por teléfono, Trump ofreció organizar un encuentro" en la capital de EE.UU., ha revelado este consejero presidencial. "Si todo va bien, espero que los estadounidenses no descarten su propuesta de discutir la posibilidad de llevar a cabo esa cumbre", ha destacado Ushakov. Justo tras dialogar en marzo, Trump mencionó la posibilidad de celebrar un encuentro con Putin, aunque no especificó la fecha. "He hablado por teléfono con el presidente Putin. Lo felicité por la victoria en las elecciones", comentó el inquilino de la Casa Blanca, quien añadió que "posiblemente nos reunamos en un futuro no tan lejano para discutir una carrera armamentística que se sale de control". Medios estadounidenses publicaron que ese anuncio se trató de una declaración inesperada que tomó por sorpresa a los asesores del presidente estadounidense.