Dan una paliza brutal a un afroamericano que cruzó la calle de forma imprudente

La Policía de Asheville (Caroilina del Norte, EE.UU.) ha difundido un video que muestra a varios agentes golpeando a un hombre afroamericano por haber cruzado una calle por donde no debía. Según revelan, le advirtieron varias veces y lo estuvieron siguiendo a través de la ciudad. "No aprende", comentó uno de los policías antes de abordar al ciudadano afroamericano. En la grabación se puede escuchar cómo durante la detención el sospechoso, de nombre Johnnie Rush, grita "¡Ayuda!" y "No puedo respirar".