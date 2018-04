Putin: "Rusia no espera disculpas sobre el caso Skripal"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado que "Rusia no espera disculpas", ya que aspira a que "se imponga el sentido común". "La situación en el mundo será tranquila y previsible si las relaciones entre países se establecen conforme al derecho internacional", ha afirmado el mandatario ruso en rueda de prensa tras la cumbre trilateral celebrada en Ankara entre Irán, Turquía y Rusia. "Esto se aplica no solo al caso Skripal, sino también a otros aspectos de relaciones internacionales", ha precisado. Esta misma jornada el Ministerio de Exteriores británico eliminó un tuit del 22 de marzo en que se afirmaba que Porton Down demostró que el agente nervioso Novichok con el que fue envenenado Serguéi Skripal había sido producido en Rusia.