La Policía de Reino Unido publica la declaración de Yulia Skripal

Scotland Yard ha difundido una declaración oficial de Yulia Skripal, la hija del antiguo agente doble Serguéi Skripal, que fue envenenada junto a su padre en Salisbury (Reino Unido). "Fui dada de alta en el Hospital del Distrito de Salisbury el 9 de abril de 2018. Allí me trataron con experiencia clínica obvia y tanta amabilidad que descubrí que extrañaba al personal inmediatamente. He dejado a mi padre a su cuidado porque todavía está gravemente enfermo. Yo también sufro los efectos del agente nervioso que emplearon contra nosotros", indica un fragmento de ese comunicado. Esa mujer también ha señalado que agentes especialmente capacitados se encuentran a su disposición y le ayudan a cuidarse y a explicar los procesos de la investigación que llevan a cabo las autoridades británicas. "Tengo acceso a amigos y familiares" y la Embajada de Rusia "amablemente me ha ofrecido su ayuda", aunque "por el momento no deseo hacer uso de sus servicios pero, si cambio de opinión, sé cómo ponerme en contacto", ha asegurado Yulia Skripal. Esta joven ha afirmado que, por el momento, no desea hablar con la prensa y solicita comprensión y paciencia mientras intenta acostumbrarse a su situación actual.