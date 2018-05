Esta inquietante propuesta de matrimonio termina con abucheo

El momento en que un hombre realizaba una petición de matrimonio en público terminó con abucheos y pedidos de que abandonara el escenario.

Tras un discurso lleno de duras palabras cargadas de amenazas como "quiero humillarte y que sepas que no vales nada", el individuo le preguntó a Andrea —su hipotética pareja que supuestamente estaba entre el público— si "quería pasar el resto de su vida con él", a lo que una voz unánime proveniente del público contestó un 'no' rotundo. Al final del mensaje se proyectó la frase "los agresores no avisan" en la pantalla del evento, hecho que provocó un aplauso de los presentes, quienes finalmente entendieron lo que sucedía.