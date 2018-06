Melania Trump luce esta polémica chaqueta en su visita a los niños en la frontera

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, fue fotografiada este jueves con una chaqueta que ha levantado polémica mientras abordaba el avión que debía llevarla de Maryland a Texas para visitar la frontera entre México y EE.UU., donde actualmente están retenidos hijos de inmigrantes.

La controvertida chaqueta llevaba impreso en la espalda el mensaje: 'Realmente no me importa. ¿Y a usted?'. Si bien la esposa del presidente estadounidense vestía la prenda cuando subió al avión en la Base Aérea Andrews, al aterrizar en Texas no lucía ya el atuendo.