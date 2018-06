Afirman que Reino Unido sabía de las torturas realizadas por EE.UU. y no hizo nada para evitarlas

Reino Unido estuvo al tanto de las torturas realizadas por EEUU a los sospechosos de terrorismo. Es la conclusión de los parlamentarios británicos en un informe en el que califican esta postura de imperdonable. Estas prácticas se cometieron en el período posterior al atentado del 11-S. Revelan que no solo hacían la vista gorda a las actuaciones de sus colegas norteamericanos sino que incluso les enviaban preguntas o información a los interrogadores. Según estas informaciones, la inteligencia inglesa no reaccionó para no perjudicar las relaciones con sus aliados y no perder el acceso a información.