La Policía de México emite una alerta por la llegada al país del reto viral 'La Chona'

La Policía Federal de México advirtió sobre los riesgos del reto viral 'La Chona Challenge', nombre que le dieron los mexicanos al peligroso 'Kiki Challenge', un 'desafió' que inicialmente consistió en que el conductor pone el auto en neutro, sale de él y baila al ritmo de una canción mientras el carro sigue en movimiento y alguien lo graba. El objetivo final es volver a subir al vehículo, según rt.

El reto comenzó luego de que el comediante estadounidense Shiggy subiera a su cuenta de Instagram un video donde se le ve bailar así al ritmo de un reciente sencillo de Drake, titulado 'In my fellings'. En un comienzo, por el nombre de la canción, el desafío se llamó 'In my fellings Challenge', pero luego también lo denominaron 'Kiki Challenge', porque en una parte de la melodía se oye: "Kiki, do you love me?".