Este niño se traga un silbato y ahora tose así…

Cada vez que un niño indio de cuatro años tosía, se escuchaba un sonido muy particular, como un silbido que salía de su interior. Por eso, sus padres lo llevaron al otorrinolaringólogo y fue allí donde los médicos comprobaron que lo que sucedía, publicó The New England Journal of Medicine, según rt.

Una radiografía del pecho del chico permitió observar que el pulmón izquierdo estaba hiperinsuflado, lo que puede obedecer a una obstrucción de las vías respiratorias.