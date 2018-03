Cristobal Colón: "Te coloniso"

Este es el reguetón con el que el gran Cristobal Colón, descubridor de las Américas a las órdenes de los Reyes Católicos y del naciente Imperio Español, hizo perrear al Nuevo Mundo.

A finales del mes de noviembre de 2017, la revista Playground publicaba su primer vídeo, en el que explicaban la historia de Velázquez y las Meninas con una base de trap.

En 'Te coloniso', un ficticio Cristóbal Colón con gafas de sol es el encargado de explicar cómo pidió a los Reyes Católicos que le financiaran su expedición a la India. en la que posteriormente descubriría América.

Todo ello manteniendo los rasgos característicos del vídeo original: el humor, la letra absurda y la estética minimalista intencionadamente cutre.

"No amas a Yisus, te coloniso. No hablas mi idioma, te coloniso. No eres un blanquito, te coloniso".