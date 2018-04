¿Es posible cortar carne sobre un globo que está sobre una tabla con clavos?

El chef chino Huang Zhihai mostró su impresionante habilidad en el manejo del cuchillo este viernes en la localidad de Puyang (provincia de Henan, China). Para demostrar su dominio, este cocinero colocó sobre una tabla con cuatro clavos un globo y sobre este un trozo de carne, no satisfecho con la dificultad de la empresa se venda los ojos y comienza a cortar la carne en tiras. "Las habilidades de corte son como música. Cada corte es como una nota musical: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tengo cada nota en mi mente y así consigo esta excelente técnica", afirma Huang Zhihai al hablar sobre sus hábiles procedimientos de corte.