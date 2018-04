Por primera vez cantantes de las dos Coreas unen sus voces para entonar la canción favorita de Kim Jong-il

La arena Ryugyong Jong Ju Yong de Pionyang, capital de Corea del Norte, fue escenario la noche del martes del segundo concierto en el que participan músicos de Corea del Sur. Durante la actuación el grupo surcoreano de estilo k-pop unió sus voces con la orquestra Samjiyon del país anfitrión. La actuación conjunta causó una reacción más que positiva entre los espectadores, informa South China Morning Post, que cita medios norcoreanos. "Los músicos cantaron agarrados de la mano sobre el ardiente deseo de los compatriotas por la reunificación nacional", escribió la agencia norcoreana KCNA tras el concierto. Según el medio, la actuación conjunta despertó en la audiencia "sentimientos cálidos y patrióticos". La multitud reaccionó con especial entusiasmo cuando los cantantes interpretaron el 'hit' de los 80 'El laberinto de amor' ('The Maze of Love', en inglés) interpretado por la cantante Choi Jin-hee. Se considera que esta era la canción favorita del exlíder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Sin embargo, el presidente norcoreano, Kim Jong un, que realizó una visita sorpresa al primer concierto junto con su mujer, no compareció este martes en la segunda actuación. Un día después los músicos surcoreanos regresaron a su país. Recientemente, los dos países acordaron una cumbre intercoreana con la participación de ambos líderes. El evento se celebrará el 27 de abril en la aldea fronteriza de Panmunjom. Moon Jae-in y Kim Jong-un se encontrarán en la Casa de la Paz, situada en el lado sur de la localidad.