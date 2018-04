Estocolmo baila en homenaje al DJ Avicii

El pasado 20 de abril, la representante del DJ y productor Tim Bergling, más conocido por su nombre artístico Avicii, confirmó que el artista había fallecido en la capital de Omán. El comunicado oficial pedía respeto a la privacidad de la familia del reconocido DJ sueco, sin revelar la causa de muerte ni otros detalles. La Policía de la capital omaní descartó el móvil delictivo en la muerte del artista. De hecho, un portavoz de la Policía local reconoció que saben la causa de la muerte del artista, si bien no pueden compartir la información. El artista se había retirado del mundo del espectáculo en 2016 por motivos de salud. Según distintos medios, en los últimos años el músico sufrió una pancreatitis aguda, enfermedad a la que contribuyó su excesivo consumo de alcohol. El DJ colaboró con varios de los músicos más reconocidos de la actualidad —desde Madonna a Coldplay— y creó diversos éxitos durante la última década. Su canción 'Wake me up' cuenta con más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube.